LÉVIS, QC, le 7 oct. 2025 /CNW/ - Desjardins Assurances annonce le lancement de CyberSuite Plus, une solution d'assurance bonifiée pour répondre aux besoins croissants des entreprises en matière de cybersécurité et de protection contre la fraude.

Selon Statistique Canada, près d'une entreprise canadienne sur six (16 %) a été victime d'un incident de cybersécurité en 2023. Ce chiffre grimpe à 30 % pour les grandes entreprises1. Ces données confirment l'importance pour les organisations de se doter de solutions de cybersécurité adaptées et accessibles, en particulier dans un contexte d'interconnexion croissante et d'adoption rapide de nouvelles technologies.

Dans un contexte où les cybermenaces évoluent rapidement et où les petites et moyennes entreprises (PME) sont de plus en plus ciblées, CyberSuite Plus propose une offre d'assurance complète pensée pour les PME et regroupant plusieurs garanties essentielles, dont de nouvelles protections conçues précisément pour lutter contre la fraude.

« Chez Desjardins, nous avons à cœur d'accompagner les entreprises dans leur croissance et leur résilience. Comme toutes les PME ne disposent pas nécessairement d'équipes spécialisées en cybersécurité ni d'outils de protection avancés, CyberSuite Plus vient combler un besoin. Nous offrons ainsi une solution accessible, claire et adaptée aux réalités d'aujourd'hui, pour que les entreprises puissent se concentrer sur ce qu'elles font de mieux », affirme Valérie Lavoie, présidente et cheffe de l'exploitation de Desjardins Assurances.

L'assurance cyberrisques : un levier de résilience

Cette nouvelle offre d'assurance pour les entreprises regroupe plusieurs garanties essentielles pour aider et protéger les entreprises des cyberrisques. Elle offre également une couverture en cas de compromission de données, d'atteinte à la vie privée, de cyberextorsion, de restauration d'identité ou de fraude informatique, par exemple. En plus de ces protections, les entreprises bénéficient de ressources de prévention et d'éducation.

Si une assurance ne peut empêcher une attaque, elle constitue néanmoins un soutien essentiel pour aider les entreprises à se remettre sur pied lorsqu'elles en subissent une. Elle permet de réduire les coûts et la complexité liés à la réponse à l'incident et à la reprise des activités. La cybersécurité figure parmi les principales préoccupations des entreprises qui amorcent leur transformation numérique. Cette offre s'inscrit donc dans l'accompagnement global proposé par le Mouvement Desjardins tout au long de leur parcours.

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus importante en Amérique du Nord et la sixième au monde, avec un actif de 501,3 milliards de dollars au 30 juin 2025. Desjardins a été nommé parmi les meilleurs employeurs au Canada par le magazine Forbes ainsi que par Mediacorp, et a été reconnu comme l'une des meilleures institutions financières au monde en 2025 par Forbes. Il mise sur la compétence de plus de 57 200 employées et employés. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, il offre une gamme complète de produits et de services par l'intermédiaire de son vaste réseau de points de service, de ses plateformes virtuelles et de ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie. En 2025, le Mouvement Desjardins célèbre son 125e anniversaire, marquant plus d'un siècle d'ambition, de présence et d'expertise au service des membres et clients.

______________________________ 1 L'incidence du cybercrime sur les entreprises canadiennes, 2023, Statistique Canada

SOURCE Mouvement Desjardins

Renseignements (à l'intention des journalistes uniquement) : Relations publiques du Mouvement Desjardins, 514 281-7000, poste 5553436, [email protected]