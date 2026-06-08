Nouvelle stratégie pour faciliter l'accès aux activités fauniques et le développement de la relève au Québec

QUÉBEC, le 8 juin 2026 /CNW/ - La ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Mme Pascale Déry, annonce le lancement d'une nouvelle stratégie pour soutenir la relève faunique au Québec d'ici 2030. Celle-ci vise, entre autres, à freiner la baisse soutenue du nombre d'adeptes âgés de 12 à 64 ans pratiquant la chasse, la pêche et le piégeage observée au cours des dernières années. Ce secteur d'activité est au cœur de l'économie de plusieurs régions, de l'histoire, de la culture et de l'identité québécoises, et il faut assurer sa pérennité.

La stratégie Relève faunique 2026-2030 comprend trois grandes orientations et six objectifs qui se résument comme suit :

Faciliter l'accès aux activités fauniques : afin que davantage de Québécois pratiquent une activité faunique pour la première fois, notamment avec l'accompagnement d'un mentor; Valoriser la biodiversité, les espèces fauniques et les pratiques responsables : en offrant aux jeunes et aux nouveaux adeptes des occasions de se familiariser avec la nature; Établir un soutien social accessible, continu et inclusif pour tous les adeptes : afin de créer un sentiment d'appartenance qui suscite l'adoption durable des activités fauniques.

La stratégie Relève faunique 2026-2030 est presque entièrement financée par les revenus issus de la vente des permis de chasse, de pêche et de piégeage.

Citations :

« Cette stratégie vise à rendre les activités fauniques plus accessibles à la relève, tout en favorisant des pratiques fauniques responsables et durables. Je suis convaincue que, grâce à ses orientations et objectifs clairs, elle génèrera des bénéfices concrets, notamment pour les régions, dont l'économie dépend de la vitalité de ce secteur d'activité. »

Pascale Déry, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

« La Fondation pour la biodiversité et la faune du Québec se réjouit de cette stratégie qui favorise l'accès aux activités fauniques et le développement de la relève. En reconnectant les Québécois à la nature, tout en valorisant des pratiques responsables, cette initiative contribue directement à la conservation de la biodiversité et à la pérennité de notre patrimoine faunique. »

Jean-Claude D'Amours, président-directeur général de la Fondation pour la biodiversité et la faune du Québec

Faits saillants :

Les activités de chasse, de pêche, de piégeage et d'observation de la faune génèrent 4,7 milliards de dollars (G$) en dépenses annuelles au Québec.

Le secteur faunique engendre des retombées socioéconomiques importantes pour plusieurs régions. Il offre plus de 28 000 emplois, pour un total de 1,3 G$ en salaires annuellement, et il contribue au PIB québécois à hauteur de 2,4 G$ par année.

Les diverses actions qui permettront d'atteindre les objectifs de la stratégie seront financées grâce à l'optimisation d'investissements existants. Il s'agit, en majorité, des revenus issus de la vente des permis de chasse, de pêche et de piégeage.

Un investissement de 4 millions de dollars sur quatre ans est prévu pour la mise en œuvre de la stratégie Relève faunique 2026-2030. Il permettra, entre autres, de financer des initiatives régionales via le programme Relève et mise en valeur de la faune, en collaboration avec la Fondation pour la biodiversité et la faune du Québec.

Alignée sur des priorités claires et mesurables, la stratégie s'inscrit en complémentarité avec le Plan nature 2030, qui prévoit un budget de 900 000 $ pour le déploiement du Programme Nature-Études dans les écoles secondaires. Ce programme est un moyen d'atteindre les objectifs de la présente stratégie, puisqu'il permettra aux jeunes de s'initier à la pêche sportive, d'observer la faune, de participer au suivi d'espèces fauniques en situation précaire et à une foule d'autres activités en lien avec la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité.

Les partenaires fauniques consultés pour l'élaboration de la stratégie sont les membres de la Table nationale de la faune, qui regroupe les organismes clés du domaine, soit Canards illimités Canada, la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs, la Fédération des pourvoiries du Québec, la Fédération des trappeurs gestionnaires du Québec, la Fondation pour la biodiversité et la faune du Québec, la Fédération québécoise des gestionnaires de zecs, la Fédération québécoise pour le saumon atlantique, l'Institut de développement durable des Premières Nations du Québec et du Labrador, ainsi que la Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq).

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Source : Simon Savignac Directeur des communications Cabinet de la ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs [email protected] Tél. : 438 341-2255 Information : Relations avec les médias Ministère de l'Environnement,

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