Nouvelle Stratégie nationale en intelligence artificielle : la Chambre salue une vision ambitieuse pour accélérer l'adoption de l'IA, la commercialisation et la croissance des entreprises

MONTRÉAL, le 4 juin 2026 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain (la Chambre) salue le dévoilement de la nouvelle Stratégie nationale en matière d'intelligence artificielle du Canada. Cette stratégie présente une vision à long terme qui apporte davantage de prévisibilité aux entreprises et aux investisseurs. Elle établit un cadre clair pour relever les défis à venir et permettre au Canada de tirer pleinement parti des occasions économiques liées à l'intelligence artificielle.

« Nous saluons une stratégie qui reconnaît l'importance de l'intelligence artificielle pour la compétitivité et la productivité du Canada. La volonté du gouvernement de développer les compétences, de soutenir les entreprises et d'investir dans les infrastructures nécessaires constitue un signal positif pour l'avenir », a déclaré Isabelle Dessureault, présidente et cheffe de la direction de la Chambre.

Accélérer l'adoption de l'IA par les PME

La Chambre accueille favorablement les engagements visant à accroître l'adoption de l'IA par les entreprises canadiennes, notamment l'objectif de faire passer le taux d'adoption de l'IA de 12 % à 60 % d'ici 2034, ainsi que les investissements prévus en matière de développement des compétences et de formation.

« Le Grand Montréal possède déjà un écosystème d'innovation de calibre mondial en IA. Le véritable défi consiste maintenant à permettre à un plus grand nombre d'entreprises de bénéficier concrètement de ces avancées. Les PME doivent avoir accès à de l'accompagnement et aux compétences nécessaires pour intégrer l'IA dans leurs opérations et améliorer leur productivité. Au-delà des intentions, il sera essentiel de simplifier l'accès aux programmes et de proposer des parcours d'accompagnement clairs, adaptés à la réalité des entreprises. Sans cela, l'adoption de l'IA risque de demeurer inégale », a souligné Isabelle Dessureault.

Transformer la recherche en retombées économiques

Le Grand Montréal dispose déjà de tous les atouts nécessaires pour réussir : des talents de calibre mondial, des centres de recherche reconnus internationalement, comme Mila et IVADO, ainsi qu'un écosystème d'innovation parmi les plus dynamiques. Le défi n'est plus de développer l'expertise, mais de la maintenir et de faire en sorte que les entreprises d'ici puissent en bénéficier davantage. L'objectif est que cette force se traduise en croissance, en investissements et en création de richesse pour le Québec et le Canada.

La Chambre accueille favorablement la volonté du gouvernement de renforcer la commercialisation des innovations locales, notamment par l'utilisation des marchés publics comme levier, le soutien aux missions commerciales et la mise en place du Fonds canadien de croissance technologique de 500 millions de dollars destiné à soutenir les entreprises d'IA à fort potentiel.

« Nous avons les talents, des entreprises qui sont des leaders, les chercheurs et les institutions. Nous devons maintenant créer davantage de champions montréalais capables de croître ici et de rayonner à l'international. L'enjeu des prochaines années sera de transformer notre leadership scientifique en leadership économique, tout en renforçant la souveraineté technologique du Canada », a indiqué Isabelle Dessureault.

La Chambre estime également que les investissements annoncés dans les infrastructures stratégiques, notamment en matière de puissance de calcul et de superinformatique, contribueront à renforcer les capacités technologiques du Québec et à permettre aux entreprises d'ici de tirer pleinement parti des retombées économiques de l'intelligence artificielle.

La Chambre espère également que le gouvernement du Québec s'inscrira rapidement dans cette dynamique afin d'assurer une complémentarité des interventions publiques et de maximiser les retombées économiques pour les entreprises du Grand Montréal.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de près de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis plus de 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses spécialistes, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Source : Ariane Joazard-Bélizaire, Stratège, Relations médias et Communications numériques Chambre de commerce du Montréal métropolitain, T. 514 688-2789, [email protected], LinkedIn : Chambre de commerce du Montréal métropolitain (https://www.linkedin.com/company/chambre-de-commerce-du-montreal-m-tropolitain/mycompany/?viewAsMember=true), X : @chambremontreal (http://www.twitter.com/chambremontreal), Pour poursuivre la discussion : #ccmm (https://twitter.com/search?q=#ccmm&src=typd)