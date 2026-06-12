Invitation aux médias ‒ Conférence de Charles Emond : L'action n'attend pas

MONTRÉAL, le 12 juin 2026 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain convie les représentants des médias à une conférence de Charles Emond, président et chef de la direction de La Caisse.

Dans un monde en pleine transformation, Charles Emond partagera sa lecture des grands défis qui façonnent l'avenir du Québec et de Montréal, et les raisons pour lesquelles il faut passer à l'action dès maintenant. Il abordera notamment l'évolution de l'économie mondiale et ses impacts sur nos entreprises, l'intelligence artificielle et les talents de demain, la transition énergétique, sans oublier le rôle des infrastructures comme moteur de développement.

M. Emond participera ensuite à une discussion avec Isabelle Dessureault, présidente et cheffe de la direction de la Chambre.

Une mêlée de presse sera organisée à la suite de la conférence.

Date : Mardi 16 juin 2026 Lieu : Palais des Congrès de Montréal



Heure : De 11 h 30 à 13 h 45



Inscription : Pour vous inscrire à la conférence, vous devez confirmer votre présence

auprès de Ariane Joazard-Bélizaire, Stratège, Relations médias et

Communications numériques, à [email protected] ou au 514 688-2789.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Forte d'un réseau de près de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses spécialistes, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

X : @chambremontreal

Pour poursuivre la discussion : #ccmm

SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Source : Ariane Joazard-Bélizaire, Stratège, Relations médias et Communications numériques, Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Tél. : 514 688-2789, [email protected]