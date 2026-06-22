Budget 2027 de la Ville de Montréal : 87 % des Montréalais souhaitent prioriser l'entretien et la modernisation des infrastructures existantes

MONTRÉAL, le 22 juin 2026 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain (la Chambre) présente ses recommandations en prévision du budget 2027 de la Ville de Montréal. Face à un déficit de maintien des actifs qui dépasse 11,1 G$ et à des besoins croissants pour entretenir et moderniser les infrastructures municipales, la Chambre demande à l'administration municipale de faire du maintien des infrastructures une priorité budgétaire.

« Le prochain budget qui sera déposé par la Ville doit répondre à une attente claire des Montréalais. Selon un sondage Léger réalisé pour le compte de la Chambre, 87 % des répondants jugent prioritaire que la Ville entretienne et modernise les infrastructures existantes plutôt que de miser sur de nouveaux projets. Dans un contexte de ressources limitées, Montréal doit concentrer ses efforts, mieux utiliser chaque dollar investi et passer de l'intention aux résultats. C'est pourquoi la Chambre recommande d'accélérer la mise en place de mécanismes innovants permettant de financer les infrastructures, traitées comme un investissement dans la productivité future, en mobilisant les gouvernements, les investisseurs institutionnels et les acteurs économiques », a déclaré Jessica Bouchard, vice-présidente, Affaires publiques et économiques et Initiatives d'impact à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

Les investissements actuellement prévus à Montréal ne suffisent pas à combler les besoins, laissant un manque à gagner annuel estimé à 630 M$. Sans intervention immédiate et sans cadre financier stable, la métropole s'expose à une dégradation de ses actifs, de son environnement d'affaires et de sa compétitivité.

« Investir davantage ne suffira pas. Montréal doit également améliorer sa capacité à planifier, financer et livrer ses projets. La Ville doit moderniser ses façons de faire et déployer des leviers financiers innovants, en mobilisant l'ensemble des partenaires publics et privés autour d'une stratégie ambitieuse de maintien des actifs. Nous avons l'expertise, il suffit d'assurer une hypercollaboration entre les parties prenantes pour trouver des solutions concrètes », a poursuivi Mme Bouchard.

Au-delà du maintien des infrastructures, la Chambre estime que le budget 2027 doit contribuer à renforcer durablement la compétitivité de Montréal. Cela passe notamment par un environnement d'affaires qui favorise l'investissement et l'innovation, une administration municipale plus performante, ainsi qu'un rayonnement international mieux structuré.

« Dans un contexte où les ressources publiques sont limitées et où les besoins de Montréal continuent de croître, il est essentiel de miser sur une administration municipale plus performante, agile et innovante. Cela passe notamment par la modernisation des pratiques, l'intégration accrue des nouvelles technologies et de l'intelligence artificielle, l'automatisation de certaines tâches ainsi que le développement des compétences des employés. Parallèlement, la Ville doit se doter de nouveaux leviers lui permettant de diversifier ses revenus de manière responsable, notamment en explorant des mesures d'écofiscalité qui ne viendront pas rehausser le fardeau des entreprises et des contribuables, en collaboration avec le gouvernement du Québec. »

« Notre sondage réalisé avec Léger démontre que toute hausse de taxes au-delà de l'inflation doit demeurer une mesure de dernier recours. Près d'un répondant sur deux dans la région métropolitaine se dit défavorable à une augmentation des taxes municipales, même lorsqu'elle vise à financer l'entretien des infrastructures existantes. Dans ce contexte, si une telle avenue devait être envisagée, elle devrait s'appuyer sur un processus de consultation rigoureux, ainsi que sur des engagements concrets en matière de discipline budgétaire et d'amélioration de la performance de l'administration municipale », a conclu Mme Bouchard.

Pour prendre connaissance du mémoire de la Chambre sur le budget 2027 de la Ville de Montréal, veuillez consulter le site Web de la Chambre.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de près de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis plus de 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses spécialistes, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

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Source : Ariane Joazard-Bélizaire, Stratège, relations médias et communications numériques, Chambre de commerce du Montréal métropolitain, T. 514 688-2789, [email protected]