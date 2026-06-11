La CCMM lance sa campagne piliers annuelle, sous le signe de l'engagement et de l'ambition collective

MONTRÉAL, June 11, 2026 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain est fière de lancer sa campagne annuelle mettant à l'honneur ses partenaires piliers : Air Canada, AtkinsRéalis, Banque Nationale, BDC, Bell, CGI, Hydro-Québec, La Caisse et La Sun Life.

Cette campagne, qui sera déployée tout au long du mois de juin, s'inscrit dans le thème de notre programmation 2025-2026 : S'élever, avancer.

« Dans un contexte où la collaboration et l'ambition collective sont plus importantes que jamais, nos piliers jouent un rôle essentiel dans notre mission. S'élever, avancer, c'est la conviction que nous partageons tous, à savoir que Montréal a tout ce qu'il faut pour relever les défis qui se présentent à elle et libérer son plein potentiel. C'est ce message d'audace collective que nous avons voulu placer au cœur de notre campagne 2026 », a déclaré Isabelle Dessureault, présidente et cheffe de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Je tiens à exprimer toute notre gratitude à nos neuf partenaires piliers pour leur confiance renouvelée envers la Chambre. Année après année, leur engagement nous permet d'agir, d'innover et de faire avancer des initiatives qui contribuent à la prospérité de notre métropole. Leur engagement est un signal fort envoyé à toute la communauté : Montréal a les leaders qu'il lui faut pour contribuer à son dynamisme », a conclu Isabelle Dessureault.

Pour en savoir plus sur notre nouvelle campagne piliers, visitez le site Web de la Chambre.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de près de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis plus de 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses spécialistes, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

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SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Source: Ariane Joazard-BélizaireStratège, Relations médias et Communications numériques, Chambre de commerce du Montréal métropolitain, 514 688-2789, [email protected]