DARTMOUTH, NS, le 21 mai 2026 /CNW/ - L'industrie des produits de la mer est le pilier de l'économie côtière de la Nouvelle-Écosse, et le homard de classe mondiale pêché dans les eaux au large de ses côtes est très recherché dans le monde entier. La plus grande pêche au homard du Canada se déroule dans les eaux au large du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse, dans les zones de pêche du homard (ZPH) 33 et 34.

En raison des changements climatiques, l'accès à des appâts fiables pour la pêche au homard est devenu une source d'inquiétude pour de nombreux pêcheurs. Afin d'apaiser certaines de ces préoccupations, la ministre des Pêches, l'honorable Joanne Thompson, a annoncé aujourd'hui que les pêcheurs de homard de la ZPH 33 pourront conserver les crabes nordiques capturés accidentellement dans leurs casiers à homards afin de les utiliser comme appâts.

Jusqu'à présent, la conservation du crabe nordique comme appât était interdite en raison de l'existence d'une pêche ciblée de cette espèce dans la ZPH. S'appuyant sur les débarquements historiques, Pêches et Océans Canada a désormais déterminé que le fait d'autoriser les pêcheurs de la ZPH 33 à conserver le crabe nordique capturé en tant que prise accessoire n'aura pas d'incidence négative sur le stock ni sur la pêche commerciale du crabe nordique.

L'utilisation du crabe nordique comme appât est pratiquée depuis de nombreuses années dans les ZPH 34 à 38. L'annonce d'aujourd'hui permettra aux pêcheurs de la ZPH 33 d'avoir accès à la même source d'appâts de remplacement, tout en respectant les mêmes mesures de gestion, à savoir que les pêcheurs des ZPH 33 à 38 ne peuvent conserver que des crabes nordiques mâles dont la largeur de carapace est d'au moins 130 mm.

Les mesures de gestion suivantes s'appliqueront également aux pêcheurs de la ZPH 33 :

Les crabes nordiques conservés ne doivent être utilisés qu'à titre d'appâts; leur vente est interdite.

Les crabes nordiques conservés ne doivent pas dépasser les prises de homard autorisées (pas plus d'une livre de crabe nordique pour chaque livre de homard).

L'obligation de tenir un journal de bord et de recueillir des données en mer est maintenue.

L'échantillonnage biologique lors des sorties de pêche au homard est maintenu, ainsi que la saisie de données supplémentaires sur les prises accessoires de crabes nordiques afin d'étayer les futures évaluations des stocks.

Un examen de ces mesures aura lieu après trois saisons afin d'évaluer la durabilité de cette approche.

La conservation du crabe nordique comme appât, ainsi que les mesures de gestion qui l'accompagnent, entrera en vigueur à temps pour le début de la pêche du homard dans la ZPH 33 en novembre 2026.

Citations

« L'industrie du poisson et des fruits de mer est vitale pour les communautés côtières de la Nouvelle-Écosse, et dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse, la pêche au homard n'est pas seulement une profession, mais un mode de vie. En permettant aux pêcheurs de homard de la ZPH 33 d'utiliser le crabe nordique comme appât, nous veillons à ce que ces pêcheurs jouissent des mêmes conditions que ceux des ZPH voisines, et à ce qu'ils aient accès aux ressources dont ils ont besoin, tout en réduisant les coûts liés aux appâts et en préservant la santé de l'écosystème. »

L'honorable Joanne Thompson, ministre des Pêches

« Notre secteur des produits de la mer est au cœur de la vie des communautés côtières, et la pêche au homard reste un moteur économique essentiel pour les familles de South Shore-St. Margarets. Cette annonce témoigne de l'importance de maintenir une collaboration étroite avec les pêcheurs et de la nécessité d'adopter des approches concrètes et fondées sur la science, qui favorisent à la fois la durabilité à long terme de nos pêches et la prospérité continue de ce secteur. En améliorant l'accès à des sources d'appâts fiables, nous contribuerons à renforcer la résilience de notre économie côtière pour les années à venir. »

L'honorable Jessica Fancy, députée de South Shore-St. Margaret's

Faits en bref

Durant la saison de pêche de 2024-2025, 7 179 tonnes métriques de homard ont été pêchées dans la ZPH 33, pour une valeur totale au débarquement de 175 millions de dollars.

Chaque année, 680 permis de pêche au homard sont délivrés dans la ZPH 33, assurant ainsi un emploi direct dans le secteur de la pêche à environ 1 300 pêcheurs de homard chaque saison.

En 2024, la valeur totale des débarquements pour l'ensemble des pêches au homard en Nouvelle-Écosse s'est élevée à 961,9 millions de dollars.

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SOURCE Pêches et Oceans Canada

Personnes-ressources : Ira Khedkar, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Pêches, [email protected]; Relations avec les médias, Pêches et Océans Canada, 613-990-7537, [email protected]