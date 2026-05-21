PORT MOUTON, NS, le 21 mai 2026 /CNW/ - Les ports pour petits bateaux constituent une infrastructure essentielle pour les communautés côtières et rurales, où ils soutiennent la pêche et le transport, de même que les économies locales qui se sont développées autour d'eux. D'un océan à l'autre, les secteurs canadiens des pêches commerciales, de l'aquaculture et de la transformation des produits de la mer soutiennent près de 65 000 emplois, dont ceux de 42 900 pêcheurs commerciaux. En 2025, les exportations canadiennes de poissons et de fruits de mer ont totalisé 8,47 milliards de dollars.

Dans le cadre de la Mise à jour économique du printemps de 2026, le gouvernement du Canada propose d'investir 957,8 millions de dollars sur cinq ans dans le Programme des ports pour petits bateaux, à compter de 2026-2027. Cet investissement permettra de financer des travaux de réparation courants et s'ajoutera au budget annuel d'environ 90 millions de dollars que le ministère des Pêches et des Océans (MPO) consacre déjà au programme.

La ministre des Pêches Joanne Thompson en a fait l'annonce aujourd'hui, accompagnée de Jessica Fancy, députée de South Shore -- St. Margaret's.

Le nouvel investissement permettra au MPO d'effectuer des réparations, des améliorations et des travaux de dragage dans les ports concernés de tout le Canada. Ainsi, le port pour petits bateaux de Central Port Mouton obtiendra du financement qui permettra la reconstruction du système de quais flottants 802 et l'analyse des options pour le brise-lame 302. Ce port héberge 54 bateaux, et la pêche au homard y est la principale activité pratiquée.

Les réparations tiendront compte des plus récentes projections climatiques, ce qui permettra de créer des infrastructures résistantes aux aléas climatiques et adaptées aux besoins de l'industrie et des communautés.

Tandis que le Canada passe d'une économie de dépendance à une économie de résilience, cet investissement soutiendra le développement économique local pour les générations à venir.

Le gouvernement fédéral bâtit un Canada souverain, prospère et responsable afin de donner au pays toute sa force, au bénéfice de tous.

Citation

« Les ports pour petits bateaux sont le cœur des collectivités côtières du Canada. Les pêcheurs en dépendent au quotidien, et les communautés bâties autour dépendent des pêcheurs. Cet investissement, qui est le plus important jamais réalisé dans le Programme des ports pour petits bateaux, permettra de veiller à ce que les installations de partout au pays demeurent sûres et fonctionnelles, afin que les économies côtières et rurales puissent rester fortes. Ici même à Port Mouton, on pourra ainsi reconstruire le système de quais et prévoir les mesures nécessaires pour le brise-lame, de façon à ce que les pêcheurs puissent continuer de faire des sorties sur l'eau. »

- L'honorable Joanne Thompson, ministre des Pêches

« La Mise à jour économique du printemps de 2026 s'inscrit dans le prolongement de notre budget, en combinant des investissements stratégiques et une discipline budgétaire soutenue afin de continuer à bâtir un Canada fort pour tous, en assurant notre prospérité aujourd'hui et en renforçant notre économie pour demain. En ce moment charnière de l'histoire du Canada, malgré le brouillard d'incertitude et les vents contraires qui soufflent à l'échelle mondiale, nous gardons le cap avec force, détermination et courage, pour bâtir une économie canadienne forte, conçue par les Canadiens et pour les Canadiens. »

- L'honorable François-Philippe Champagne, ministre des Finances et du Revenu national

« Le quai des pêcheurs de Port Mouton a été identifié dès le début comme une priorité pour les réparations. L'an dernier, la ministre Thompson et moi-même avons visité le site et constaté par nous-mêmes la nécessité d'y investir pour soutenir les pêcheurs et les membres de la communauté qui dépendent au quotidien de cette importante infrastructure. Je suis fière que notre plaidoyer à Ottawa ait permis d'assurer un financement essentiel aux ports pour petits bateaux de l'ensemble du Canada, en particulier ici dans South Shore -- St. Margaret's, où ces ports sont essentiels à nos collectivités côtières, par le soutien qu'ils apportent aux emplois locaux et à l'industrie de la pêche, en plus de contribuer à bâtir un Canada plus fort, qui sera bien préparé pour l'avenir. Il est tout à fait à propos que nous commencions aujourd'hui à Port Mouton, où la mise à niveau des installations apportera des bienfaits déterminants. »

Jessica Fancy, députée de South Shore -- St. Margaret's

Produits connexes

SOURCE Pêches et Oceans Canada

Personnes-ressources pour les médias : Ira Khedkar, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Pêches, [email protected]; Relations avec les médias, Pêches et Océans Canada, 613-990-7537, [email protected]