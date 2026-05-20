YARMOUTH, NS, le 20 mai 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est déterminé à protéger nos océans et à préserver la santé des écosystèmes. Les engins de pêche abandonnés, perdus ou rejetés, communément appelés « engins fantômes », menacent la santé de notre milieu marin. Ils peuvent effectivement être dommageables pour les mammifères marins, les pêches et les habitats. Par l'intermédiaire du Fonds pour les engins fantômes, le gouvernement collabore avec l'industrie et d'autres partenaires afin de récupérer ces engins et de trouver de nouvelles solutions pour réduire les débris de pêche, en vue de contribuer à la durabilité des pêches pour les communautés rurales et côtières.

Aujourd'hui, l'honorable Joanne Thompson, ministre des Pêches, a annoncé que Pêches et Océans Canada (MPO) lance un appel de propositions dans le but de favoriser la protection de nos eaux grâce à la récupération des engins fantômes. Comme il a été annoncé dans la Stratégie du Canada pour protéger la nature, 15 millions de dollars seront investis sur trois ans pour renforcer la capacité du Canada à prévenir, à localiser, à récupérer et à éliminer en toute sécurité les engins de pêche fantômes.

Cette initiative s'inscrit dans la continuité des efforts considérables déjà déployés par le Canada depuis le début des travaux en 2020, qui ont notamment permis de retirer 2 563 tonnes d'engins fantômes et plus de 985 km de cordages des eaux canadiennes.

De plus amples renseignements sur le processus de dépôt des propositions sont disponibles dans les lignes directrices sur la présentation des demandes relatives au Fonds pour les engins fantômes.

Citations

« Alors que nous travaillons à bâtir un Canada fort, nous nous assurons de protéger ce qui compte le plus, dont nos eaux magnifiques. La collecte de ces débris contribuera à la prospérité continue de nos pêches. Je tiens à remercier nos partenaires et les communautés autochtones pour les efforts qu'ils ont déployés jusqu'à présent afin de nettoyer nos eaux et de trouver des solutions pour lutter contre le problème des engins fantômes. Je me réjouis à l'idée de tout le travail fructueux qui sera accompli grâce aux nouveaux projets rendus possibles par ce financement. »

L'honorable Joanne Thompson, ministre des Pêches

« La protection des océans du Canada et des communautés qui en dépendent est une responsabilité partagée. Grâce à des investissements comme celui du Fonds pour les engins fantômes, notre gouvernement prend des mesures concrètes pour retirer les débris nuisibles de nos eaux, tout en contribuant à prévenir leur apparition à l'avenir. En collaborant avec nos partenaires autochtones, les pêcheurs et les communautés côtières, nous favorisons l'adoption de solutions novatrices qui protègent la vie marine et garantissent que nos océans resteront en bonne santé pour les générations à venir. »

L'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

Faits en bref

Le terme « engins fantômes » désigne les engins perdus, souvent en raison de mauvaises conditions météorologiques, d'empêtrements avec d'autres engins ou d'accrochages au fond de la mer.

Tous les pêcheurs commerciaux du Canada sont tenus de déclarer les engins perdus à Pêches et Océans Canada. Ces déclarations aident le Ministère et nos autres partenaires à localiser et à récupérer les engins perdus de nos eaux et, dans bien des cas, à les retourner à leur propriétaire d'origine.

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SOURCE Pêches et Oceans Canada

Pour obtenir de plus amples renseignements : Ira Khedkar, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Pêches, [email protected]; Relations avec les médias, Pêches et Océans Canada, 613-990-7537, [email protected]