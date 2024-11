NOUVELLE SAISON RECORD POUR LES NAVETTES FLUVIALES EN 2024 - L'ARTM et ses partenaires améliorent le service pour répondre toujours mieux aux besoins variés

MONTRÉAL, le 11 nov. 2024 /CNW/ - Mandatée par le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD), l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) observe un achalandage record du projet pilote de navettes fluviales au cours de la saison 2024 avec plus de 462 000 passagers, soit une augmentation d'environ 9 % par rapport à 2023. L'ajustement des horaires, l'amélioration des installations d'accueil et l'intégration au réseau de transport collectif de la grande région de Montréal contribuent à offrir un service de qualité qui répond à une diversité de besoins de déplacements.

« La popularité des navettes fluviales témoigne d'un intérêt marqué de la population à se déplacer autrement. Le succès de l'année 2024 s'explique assurément par les améliorations au réseau pour mieux répondre aux besoins des usagers, notamment ceux touchés par les travaux de réfection du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine. Près d'un demi-million de passagers pour l'année 2024, voilà une manifestation probante que la mobilité durable s'impose à l'échelle métropolitaine. Notre gouvernement est fier d'y contribuer et d'être un acteur de changement! », a déclaré Mme Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable.

« L'ARTM est heureuse de voir l'engouement pour les navettes fluviales qui augmente, saison après saison. Nos équipes suivent de près la réponse des usagers qui sont de plus nombreux à adopter le service de façon régulière. En collaboration avec le MTMD ainsi que les opérateurs AML et Navark, on s'adapte continuellement pour mieux répondre aux besoins. En 2024, avec des départs offerts tôt le matin et plus tard en soirée sur certaines liaisons, on constate que plus de gens y trouvent leur compte. Nous analysons actuellement les résultats et poursuivons nos discussions avec le gouvernement du Québec en vue de la prochaine saison », a déclaré M. Benoît Gendron, directeur général de l'ARTM.

Faits saillants de la saison 2024

Période d'opération : 18 mai au 27 octobre 2024 (163 jours d'opérations);

Achalandage total : plus de 462 000 (augmentation d'environ 9 % par rapport à 2023);

Plus forte croissance d'achalandage sur les lignes N5 (+21 %), N1 (+16 %) et N3 (+14 %)

Croissance de l'intérêt des travailleurs (augmentation de 20 % de déplacements entre 6 h et 9 h de matin par rapport à 2023);

Le nombre d'usagers montant à bord avec la carte OPUS a augmenté de 40 % par rapport à 2023, ce qui témoigne de la fidélisation de la clientèle du transport collectif.

6 liaisons en opération

N1 : Montréal / Mercier / Boucherville (service gratuit)

/ Boucherville (service gratuit) N2 : Vieux-Port / Boucherville

N3 : Vieux-Port / Pointe-aux-Trembles / Varennes

/ N4 : Vieux-Port / Île Sainte-Hélène / Longueuil

N5 : Express Vieux-Port / Île Sainte-Hélène

N6 : Montréal Mercier / Île Charron

Nouveautés de la saison 2024

Ajout de départs jusqu'à 22 h 30 sur la liaison N2 qui relie Boucherville au Vieux-Port de Montréal, avec la contribution financière de la Ville de Boucherville , qui a permis d'attirer une nouvelle clientèle pour leurs sorties.

, qui a permis d'attirer une nouvelle clientèle pour leurs sorties. Bonification de l'expérience client au Port de plaisance de Longueuil et au quai de Bellevue à Varennes avec de nouvelles installations d'accueil et une signalisation bonifiée.

et au quai de à avec de nouvelles installations d'accueil et une signalisation bonifiée. Amélioration du système de réservation pour faciliter les trajets combinant plusieurs arrêts.

Depuis 2021, le projet pilote est réalisé grâce à la contribution financière du MTMD, dans le cadre de la stratégie maritime Avantage Saint-Laurent. En plus de favoriser l'accès au fleuve, ce mode de transport collectif fait partie des solutions innovantes pour faciliter les déplacements dans la région métropolitaine de Montréal, notamment durant les travaux dans le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine.

Les résultats d'un sondage de satisfaction réalisé auprès des usagers durant la saison seront communiqués dans les prochaines semaines. De plus, les détails de la saison 2025 seront dévoilés dès qu'ils seront connus.

