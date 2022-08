MONTRÉAL, le 4 août 2022 /CNW Telbec/ - L'entreprise CIMA+ annonce la nomination de M. Gérard Geoffrion, Administrateur de sociétés, à titre de président de son conseil d'administration. M. Geoffrion, administrateur actuel de la Société, succède ainsi à M. Réal Plourde qui en assumait la présidence depuis 2019.

Ce changement a été entériné lors d'une rencontre spéciale du conseil d'administration tenue le 25 juillet et au cours de laquelle a également été confirmée l'entrée en fonction immédiate de M. Denis Thivierge à titre de président et chef de la direction de l'entreprise.

Le nouveau président du conseil d'administration, Gérard Geoffrion, s'est dit honoré de succéder à Réal Plourde. « M. Réal Plourde est un visionnaire. Sous son impulsion, notre gouvernance s'est démarquée par sa transparence, l'intégration de membres indépendants et la rigueur de ses interventions. En conjuguant ces éléments avec succès, nous avons matérialisé un audacieux plan de croissance qui fait aujourd'hui de CIMA+ une des sociétés les plus en vue dans son secteur d'activité. J'assumerai mon nouveau rôle dans cette continuité, guidé par les mêmes valeurs. »

M.Geoffrion est membre du conseil d'administration de CIMA+ depuis 2015. Durant cette période, il a été président du comité de vérification et a participé activement à la croissance stratégique de l'entreprise. Pendant près de 20 ans, il a contribué activement à la croissance exponentielle de Van Houtte à titre de vice-président exécutif et par la suite de président. En début de carrière il a occupé un poste d'ingénieur industriel pendant six ans et, après l'obtention de son MBA, il a travaillé dans les domaines de la planification stratégique, des finances et des acquisitions et ventes d'entreprises durant une douzaine d'années.

« Je tiens à remercier chaleureusement Réal Plourde pour son implication au sein de notre organisation. Par son expérience, il a beaucoup apporté à CIMA+ et a su nous guider de façon remarquable tout au long de ces années où CIMA+ est devenue l'une des plus grandes firmes privées de génie conseil au Canada, 100 % détenue par ses employés », a souligné le président sortant, M. François Plourde.

« Je crois que le moment est idéal pour laisser mes collègues assurer la suite des choses. Je remercie le président et chef de la direction sortant François Plourde et tous les employé-e-s de CIMA+ de leur appui indéfectible dans la mise en œuvre du plan de croissance qui nous permet aujourd'hui d'occuper une place des plus enviables au sein de notre industrie », a déclaré Réal Plourde.

Pour le nouveau président et chef de la direction de CIMA+, Denis Thivierge, « François Plourde aura profondément marqué l'histoire de CIMA+ et fait entrer l'entreprise dans une nouvelle ère de prospérité. Son apport aura été à son image : rassembleur et intègre, guidé par les valeurs de notre entreprise. Je suis heureux aujourd'hui de pouvoir poursuivre le chemin qu'il a tracé avec l'appui important de M. Geoffrion. »

Le conseil d'administration de CIMA+ que préside désormais Gérard Geoffrion est composé d'administrateurs indépendants chevronnés, Guylaine Belley, Gina Cody, Josée Morin, Richard Régimbald, ainsi que Denis Thivierge à titre de président et chef de la direction. Un autre poste sera comblé prochainement.

À propos de CIMA+

CIMA+ fournit une variété de services de génie-conseil, notamment dans les domaines de l'ingénierie des bâtiments, des infrastructures, des transports, de l'énergie et des ressources, de même qu'en gestion de projet, en systèmes de communication et en environnement. L'équipe de CIMA+ s'appuie sur des décennies d'expérience dans tout le Canada pour offrir l'excellence dans les projets d'ingénierie. La recherche de l'excellence fait partie de notre ADN depuis notre fondation en 1990. Cet engagement a permis à CIMA+ de se hisser au rang des plus grandes firmes privée de génie-conseil au Canada. Aujourd'hui, avec plus de 30 bureaux à travers le Canada, CIMA+ emploie plus de 2 800 personnes, dont plus de la moitié sont actionnaires de l'entreprise.

Chez CIMA+, nous croyons que l'ingénierie existe pour améliorer et bonifier la vie qui nous entoure. Les solutions durables inspirées de l'ingénierie permettent de relever les nombreux défis d'aujourd'hui et de demain. Parce que lorsque vous concevez pour les gens, vous créez également un monde meilleur. Pour plus d'information, veuillez visiter cima.ca.

