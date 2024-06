Nouvelle politique de financement des universités - La ministre Déry veut plus de diplômés pour répondre aux défis de main-d'œuvre du Québec

QUÉBEC, le 10 juin 2024 /CNW/ - La ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Pascale Déry, a dévoilé aujourd'hui la nouvelle Politique québécoise de financement des universités pour répondre aux défis du Québec actuel et assurer une plus grande stabilité du financement de l'ensemble des universités québécoises.

Cette nouvelle politique vise à :

répondre aux enjeux de main-d'œuvre, notamment dans les services publics et les secteurs considérés comme prioritaires pour l'économie québécoise;

contribuer à la promotion et à la valorisation de la langue française;

rehausser le taux de diplomation de la population québécoise, particulièrement dans les régions non métropolitaines.

Pour ce faire, elle introduit des incitatifs financiers à la diplomation dans les programmes prioritaires pour répondre aux défis du Québec et prévoit de nouvelles modalités afin de corriger le déséquilibre de financement entre les établissements francophones et anglophones, en plus de soutenir la francisation des étudiants non québécois. Elle vient aussi augmenter le rayonnement de la mission particulière du réseau de l'Université du Québec et accroître la proportion du financement inconditionnel pour tous les établissements afin de diminuer la dépendance aux effectifs étudiants.

Concrètement, la Politique prévoit entre autres 175 millions de dollars pour les programmes de formation prioritaires, 160 millions pour l'intégration et la francisation des étudiants non québécois, 20 millions pour le rayonnement du réseau de l'Université du Québec ainsi qu'une augmentation de 27 % du financement inconditionnel.

Enfin, la nouvelle politique est notamment le fruit de larges consultations menées par le ministère de l'Enseignement supérieur. Une quarantaine de mémoires ont été analysés et des comités de travail composés de membres du Ministère et d'acteurs de l'enseignement universitaire et de la recherche ont contribué à sa réalisation. De nombreuses rencontres bilatérales ont également eu lieu. Ces exercices, qui se sont tenus depuis 2023, ont permis de dégager les constats qui forment les principales orientations de la nouvelle politique.

Citations :

« Il était crucial que la nouvelle politique réponde davantage aux défis du Québec d'aujourd'hui. En mettant au cœur de la Politique la formation de la main-d'œuvre et la protection de la langue française, c'est exactement ce que nous venons de faire. Nous renforçons ainsi la capacité du réseau universitaire à être un acteur clé du Québec de demain et à jouer un rôle névralgique pour répondre aux besoins des Québécois. »

Pascale Déry, ministre de l'Enseignement supérieur

Liens connexes :

La Politique québécoise de financement des universités : https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/Universites/Services-administratifs-universites/Politique-financement-universites.pdf

Ministère de l'Enseignement supérieur :

https://www.facebook.com/enseignementsuperieurquebec/

https://twitter.com/Ens_supQC

https://www.linkedin.com/company/77580757/

https://www.youtube.com/channel/UCFWQfQIdPCxtZVIgoZ9KBXg

https://www.instagram.com/enseignementsup_qc/

SOURCE Cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur

Renseignements: Source : Simon Savignac, Directeur des communications et attaché de presse de la ministre de l'Enseignement supérieur, 438 341-2255, [email protected]; Pour renseignements : Responsable des relations de presse, Ministère de l'Éducation, Ministère de l'Enseignement supérieur,[email protected]