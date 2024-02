Nouvelle plateforme de recherche conjointe IRSST et ÉTS

MONTRÉAL, le 2 févr. 2024 /CNW/ - L'Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST) et l'École de technologie supérieure (ÉTS) ont inauguré aujourd'hui une plateforme multiaxe, qui permet de simuler les vibrations de différents véhicules. L'utilisation d'une telle plateforme dans le domaine de la recherche en santé et en sécurité du travail constitue une première au Québec.

Plateforme multiaxe : un ajout de pointe

De gauche à droite : Manuelle Oudar, présidente-directrice générale de la CNESST, Lyne Sauvageau, présidente-directrice générale de l’IRSST, Jean Boulet, ministre du Travail et François Gagnon, directeur général et chef de la direction de l’ÉTS (Groupe CNW/Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST))

Avec notamment la présence de Jean Boulet, ministre du Travail, et Manuelle Oudar, présidente-directrice générale de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), la nouvelle plateforme multiaxe d'essais vibratoires a été inaugurée. Elle permettra entre autres de reproduire les vibrations de véhicules et de machineries lourdes et d'étudier les risques vibratoires du corps entier, en plus d'améliorer les méthodes pour tester les sièges à suspension.

« La plateforme de simulation des vibrations de véhicules inaugurée aujourd'hui à l'ÉTS démontre tout le génie et le savoir-faire québécois. Cette innovation en santé et sécurité au travail, en partenariat avec l'IRSST, nous aidera à mieux comprendre l'impact des vibrations sur les travailleurs et travailleuses », Jean Boulet, ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec.

« L'IRSST est fier de s'associer de nouveau avec l'ÉTS pour cette installation, qui est très innovante en recherche en santé et en sécurité du travail, mentionne Lyne Sauvageau, présidente-directrice générale de l'IRSST. La plateforme multiaxe facilite la mesure des impacts des vibrations sur le corps humain, et ultimement, aidera le développement de solutions adaptées pour les travailleuses et travailleurs qui y sont exposés. »

« Je me réjouis de voir la progression de la recherche du laboratoire ICAR et le dynamisme de la collaboration entre l'ÉTS et l'IRSST. Cette plateforme s'inscrit directement dans les priorités de la stratégie de recherche de notre École. Nous nous engageons à créer des technologies innovantes destinées au bien-être, à l'amélioration de la qualité de vie, à la prévention, au dépistage et au traitement des problèmes de santé, pour ainsi soutenir les défis du système de santé et la population québécoise », François Gagnon, directeur général et chef de la direction de l'ÉTS.

Une fructueuse collaboration depuis 2011

C'est en 2011 que l'IRSST et l'ÉTS ont inauguré ICAR, un laboratoire de pointe qui permet aux chercheuses et chercheurs de mener leurs travaux sur le bruit et les vibrations dans des conditions optimales. ICAR comporte une chambre semi-anéchoïque couplée à une chambre réverbérante. Depuis le lancement, plus d'une vingtaine de projets de recherche ont été menés par l'IRSST, permettant de faire croître la base de connaissances liée au bruit et aux vibrations en milieu de travail.

Pour en savoir davantage sur les recherches de l'IRSST, suivez-nous sur le Web, Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram et YouTube.

À propos de l'IRSST

Solidement implanté au Québec depuis 1980, l'IRSST est un organisme de recherche scientifique reconnu pour l'expertise de son personnel et la qualité de ses travaux. L'Institut est une corporation sans but lucratif dont le conseil d'administration est composé d'un nombre égal de représentants d'employeurs et de travailleurs. L'IRSST contribue à la santé et à la sécurité des travailleuses et travailleurs par la recherche, l'expertise de ses laboratoires, ainsi que la diffusion et le transfert des connaissances dans une perspective de prévention et de retour durables au travail.

À propos de l'ÉTS

Spécialisée dans l'enseignement universitaire et la recherche appliquée en génie et en technologie, l'ÉTS est la première faculté de génie au Québec et la deuxième en importance au Canada. Son modèle d'enseignement coopératif et sa cinquantaine de clubs scientifiques et de regroupements étudiants poussent sa communauté engagée à entreprendre et à innover pour avoir un effet marquant sur le développement technologique de la société. L'ÉTS entretient des liens uniques et privilégiés avec le milieu des affaires et l'industrie : 70 % de ses activités de recherche sont menées avec et pour les entreprises au Québec, au Canada et à l'international; elle a su s'imposer comme une actrice incontournable du cycle d'innovation, notamment en mettant sur pied le Centech, classé dans le palmarès des dix incubateurs les plus performants au monde.

SOURCE Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST)

Renseignements: Sources : Noémie Boucher, Directrice des communications, IRSST, 514 258-4640, [email protected]; Olivier Audet, Conseiller en communication - Relations médias et affaires publiques, Service des affaires publiques et des relations gouvernementales, 514 396-8466, [email protected]