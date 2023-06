Nouvelle plaque provinciale en l'honneur du cavalier Lorne Mulloy

Frappé de cécité en 1900 alors qu'il livrait bataille pour son pays lors de la guerre d'Afrique du Sud, M. Mulloy est devenu un défenseur respecté des anciens combattants blessés et une grande figure à Iroquois, en Ontario

IROQUOIS, ON, le 23 juin 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, la Fiducie du patrimoine ontarien et le Comité commémoratif du cavalier Lorne Mulloy ont dévoilé une plaque provinciale pour célébrer la mémoire de cet ancien combattant canadien, ayant participé à la guerre d'Afrique du Sud, qui a joué un rôle majeur dans la défense des droits et du bien-être des anciens combattants.

« La Fiducie est heureuse de célébrer la mémoire du cavalier Lorne Mulloy, un homme qui a consacré sa vie à servir son pays et sa communauté », a déclaré John Ecker, président du conseil d'administration, Fiducie du patrimoine ontarien. « Sa défense des anciens combattants a contribué à la mise en place par l'État et des organismes de bienfaisance de programmes de soutien pour les soldats rentrant au Canada, durant une période critique de l'histoire du pays où de grands groupes de soldats blessés revenaient à la maison et ne disposaient que de peu de soutien. »

K. Howard Kirby, président du Comité commémoratif du cavalier Lorne Mulloy, a ajouté : « Le Comité commémoratif du cavalier Lorne Mulloy tient à remercier la Fiducie du patrimoine ontarien et le commanditaire, la famille Fawcett, pour leur appui. Cette reconnaissance des actions remarquables du cavalier aveugle Lorne Mulloy, réalisées malgré l'adversité, et de leur importance dans l'évolution des institutions de soutien social canadiennes, est bien méritée et depuis fort longtemps. La plaque provinciale patrimoniale honorera la mémoire d'un grand Canadien et nous rappellera nos devoirs en tant que citoyens canadiens. »

Le dévoilement de la plaque a eu lieu à la Légion royale canadienne, à Iroquois, en Ontario.

Voici le texte de la plaque :

Cavalier Lorne Mulloy (1879-1932)

Lorne Winfield Redmond Mulloy naît dans une ferme près de Winchester. Après ses études secondaires, il devient directeur de la Navan Public School. Il diffère son projet d'aller à l'université et s'engage dans le bataillon canadien de fusiliers à cheval, avec lequel il part en février 1900 pour la guerre d'Afrique du Sud. Cet été-là, il est aveuglé sur le champ de bataille. Malgré les obstacles créés par sa cécité, il parviendra à obtenir des diplômes de l'Université Queen's, de l'Université d'Oxford et de la faculté de droit Osgoode Hall. Pendant la Première Guerre mondiale, il enseigne au Collège militaire royal à Kingston et soutient les campagnes d'enrôlement. Après la guerre, il milite sans relâche pour les droits et la réinsertion des anciens combattants par l'intermédiaire du ministère du Rétablissement civil des soldats, et contribue à créer l'Association canadienne des anciens combattants de la Grande Guerre et la Légion royale canadienne. Il se rend dans les hôpitaux pour raconter son vécu à d'autres anciens combattants, promettant d'aider les personnes blessées ou estropiées au combat. Il gagne en notoriété en soulignant la nécessité d'un filet de sécurité sociale et en prônant le devoir et la responsabilité sociale qu'ont les Canadiennes et les Canadiens d'aider autrui. Remarquable symbole de réussite face à l'adversité, la vie de Lorne Mulloy a contribué à changer le tissu de la société canadienne.

« Aujourd'hui, le cavalier Lorne Mulloy prend sa place dans l'histoire au côté des autres Canadiens dont le courage, les sacrifices personnels et les efforts inlassables ont façonné la base même des programmes sociaux que nous chérissons aujourd'hui, a déclaré Michael Parsa, ministre des Services à l'enfance et des Services sociaux et communautaires. C'est avec une immense fierté que nous rendons hommage au cavalier Mulloy et à tous les anciens combattants de l'Ontario pour leur contribution inestimable dans le cadre des travaux de la Commission d'aide aux anciens combattants. »

Faits en bref

La plaque sera installée de façon permanente au cimetière de l'église unie d' Iroquois .

. À ce jour, la Fiducie du patrimoine ontarien a dévoilé 1 289 plaques provinciales.

La Fiducie compte 227 plaques soulignant des personnes et des événements marquants de l'histoire militaire de l' Ontario .

En savoir plus

Lisez le document d'information historique sur le cavalier Lorne Mulloy .

. Découvrez la ressource Web de la Fiducie traitant du patrimoine militaire de l' Ontario .

. Lisez des histoires sur des épisodes majeurs du patrimoine militaire dans le magazine en ligne Questions de patrimoine.

Apprenez-en plus sur la Fiducie du patrimoine ontarien et sur le Programme des plaques provinciales.

Restez connectés

Suivez la Fiducie du patrimoine ontarien sur Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn et YouTube. Inscrivez vous au bulletin Questions de patrimoine... toujours plus!

À propos de la Fiducie du patrimoine ontarien

La Fiducie du patrimoine ontarien (la Fiducie) est un organisme du ministère des Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture de l'Ontario. La Fiducie conserve, interprète et partage le patrimoine de l'Ontario. La Fiducie conserve le patrimoine culturel et naturel, matériel et immatériel, d'importance provinciale, interprète l'histoire de l'Ontario, célèbre sa diversité et sensibilise les Ontariens à son importance dans notre société. La Fiducie conçoit une province d'Ontario où nous conservons, valorisons et partageons les lieux et les paysages, les histoires, les traditions et les récits qui incarnent notre patrimoine, aujourd'hui et pour les générations futures.

SOURCE Fiducie du patrimoine ontarien

Renseignements: Coordonnées: Pour obtenir plus de renseignements sur la Fiducie du patrimoine ontarien, communiquez avec Patricia Njovu au 437-248-1439 ou à [email protected]; Pour obtenir de l'information sur le Comité commémoratif du cavalier Lorne Mulloy, communiquez avec Howard Kirkby à [email protected]