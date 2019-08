Nouvelle période d'acceptation des demandes au titre du Programme des initiatives Agri-risques

OTTAWA, le 30 août 2019 /CNW/ - L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a annoncé aujourd'hui que le Ministère recommencera à accepter les demandes au titre du Programme des initiatives Agri-risques à compter du 30 août 2019.

Renouvelé dans le cadre du Partenariat canadien pour l'agriculture, ce programme appuie la mise au point de nouveaux outils de gestion des risques pour le secteur agricole. Il accordera la priorité aux propositions comportant de nouveaux outils financiers qui permettent aux producteurs de gérer un risque d'entreprise déterminé. De plus, pour les industries agricoles émergentes et de moindre envergure, un soutien sera offert pour mettre au point des évaluations des risques et des outils éducatifs visant à aider les producteurs à gérer les risques.

Les candidats admissibles pourront présenter une demande de financement dans le cadre du volet Recherche et développement du programme.

Citation

« Le secteur agricole du Canada est vital à notre économie, toutefois, nos producteurs et productrices doivent relever des défis qui échappent à leur contrôle. Je suis heureuse que ce programme aide à créer de nouveaux outils de gestion des risques qui aideront les producteurs à relever ces défis. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

Les faits en bref

Le Programme des initiatives Agri-risques comporte trois volets à l'appui de la mise au point de nouveaux outils de gestion des risques, dont le volet Recherche et développement.

Microsubventions, une nouvelle catégorie du volet Recherche et développement, offre des microsubventions pouvant aller jusqu'à 25 000 $ par année pour des propositions de recherches universitaires qui explorent la mise au point d'outils de rechange pour gérer les risques ou qui proposent des solutions différentes aux lacunes des programmes de GRE existants.

Le volet Renforcement des capacités administratives offre une aide financière pour renforcer les capacités administratives requises pour la mise au point de nouveaux outils de gestion des risques. La période de réception des demandes est maintenant amorcée.

Liens connexes

Suivez-nous sur Twitter : AAC_Canada

Aimez notre page Facebook : AgricultureCanadienne

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada

Renseignements: Justine Lesage, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, justine.lesage@canada.ca, 613-404-1168 (Cellulaire); Relations avec les médias, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Ottawa (Ontario), 613-773-7972, 1-866-345-7972, aafc.mediarelations-relationsmedias.aac@canada.ca

Related Links

http://www.agr.gc.ca/