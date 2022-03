Nouvelle nomination au Conseil interculturel de Montréal

MONTRÉAL, le 22 mars 2022 /CNW Telbec/ - Mme Martine Musau Muele, présidente du conseil municipal, et Mme Despina Sourias, conseillère associée à la condition féminine, à la diversité, à la jeunesse et aux personnes aînées au comité exécutif, sont heureuses d'annoncer la décision du conseil municipal de mars 2022 de nommer, pour un premier mandat de trois ans, Mme Taïna Mueth à titre de membre du Conseil interculturel de Montréal (CIM).

« Je tiens à transmettre mes sincères félicitations à Mme Taïna Mueth pour sa nomination à titre de membre du Conseil interculturel de Montréal. Mme Mueth saura certainement mettre son expertise et son dynamisme au service des travaux du CIM, tout en restant à l'écoute des besoins des Montréalaises et des Montréalais, dans toute leur diversité », a déclaré la présidente du conseil municipal, Mme Martine Musau Muele.

Taïna Mueth

Taïna Mueth est cofondatrice de Je suis Montréal, assistante de recherche pour le Simone de Beauvoir Institute de l'Université Concordia, et artiste autodidacte dont la force créative réside dans le storytelling, la recherche, l'art et l'organisation communautaire. Elle est née à Montréal et est d'origine haïtienne et camerounaise. Ses différents travaux cherchent à répondre à l'annihilation symbolique dans la mémoire collective et de donner plus de représentation aux personnes Noires, Autochtones et de couleur à Montréal, en utilisant différents médiums artistiques et en entamant des dialogues sur des thématiques telles que l'inclusion sociale, l'engagement, l'identité et l'appartenance afin de favoriser l'engagement civique. Taïna croit que l'art peut être utilisé comme un soft power afin de changer notre tissu culturel et social. Elle est une ancienne infirmière clinicienne en psychiatrie et entreprend présentement un DESS en gestion à l'UQÀM.

« Nous sommes ravies d'accueillir Mme Taïna Mueth au sein du Conseil interculturel de Montréal. Ses recherches et son engagement personnel et professionnel seront précieux et contribueront à offrir une voix et une meilleure représentation aux personnes d'origines diverses de la métropole. Je la remercie pour son engagement à faire avancer ces sujets importants, qui nous préoccupent vivement à la Ville de Montréal », a déclaré Mme Despina Sourias, conseillère associée à la condition féminine, à la diversité, à la jeunesse et aux personnes aînées au comité exécutif.

Le Conseil interculturel de Montréal

À titre d'instance municipale consultative indépendante, le Conseil interculturel de Montréal conseille la Ville sur toutes les questions relevant des relations interculturelles. Le CIM est constitué de 15 membres bénévoles reflétant la diversité culturelle de Montréal et provenant de milieux professionnels divers. Depuis le début de ses activités en 2003, le CIM a eu l'occasion de conseiller à de nombreuses reprises les membres du comité exécutif et du conseil municipal sur divers enjeux afin de favoriser l'inclusion et la participation des membres des communautés d'origines diverses.

