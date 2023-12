Nouvelle nomination au Conseil interculturel de Montréal

MONTRÉAL, le 18 déc. 2023 /CNW/ - Les membres du Conseil interculturel de Montréal sont ravis d'annoncer la nomination de Mme Jessica Lubino en tant que nouvelle vice-présidente, en remplacement de M. Juste Rajaonson.

« Je suis ravie d'accueillir Mme Jessica Lubino à la vice-présidence du Conseil interculturel de Montréal. Sa perspective intersectionnelle et anti-raciste des enjeux interculturels sera un véritable atout au sein du comité exécutif », a déclaré la présidente du Conseil municipal, Mme Martine Musau Muele.

Jessica Lubino est membre du Conseil interculturel de Montréal depuis mars 2021. Originaire de la Guadeloupe, Jessica réside à Montréal depuis 2016. Animée par les valeurs que sont l'équité et l'inclusion, elle s'est engagée au sein de divers organismes à Montréal qui assurent la promotion des droits humains, du féminisme, des arts et cultures non occidentales ou encore de la citoyenneté culturelle. Titulaire d'une maîtrise en sciences politiques et d'une maîtrise en médiation interculturelle, son approche professionnelle est antiraciste et intersectionnelle. Elle occupe actuellement le poste de conseillère pédagogique équité, diversité et inclusion (ÉDI) au Collège Ahuntsic.

« Je salue la nomination de Mme Jessica Lubino à titre de vice-présidente du Conseil interculturel de Montréal et je lui transmets mes plus sincères félicitations. Son parcours et ses implications témoignent d'un engagement citoyen profond en faveur de la justice sociale et d'un Montréal à l'image de l'ensemble de ses citoyennes et de ses citoyens. Mme Lubino saura certainement mettre sa grande expérience au service des travaux du CIM, tout en restant à l'écoute des besoins des Montréalaises et des Montréalais, dans toute leur diversité », a déclaré Mme Despina Sourias, conseillère associée à la condition féminine, à la diversité, à la jeunesse et aux personnes aînées au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal », a déclaré Mme Despina Sourias, conseillère associée à la condition féminine, à la diversité, à la jeunesse et aux personnes aînées au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal.

Le Conseil interculturel de Montréal

À titre d'instance municipale consultative indépendante, le Conseil interculturel de Montréal conseille la Ville sur toutes questions relevant des relations interculturelles. Le CIM est constitué de quinze membres bénévoles reflétant la diversité culturelle de Montréal et provenant de milieux professionnels divers. Depuis le début de ses activités en 2003, le CIM a eu l'occasion de conseiller à de nombreuses reprises les membres du comité exécutif et du conseil municipal sur divers enjeux afin de favoriser l'inclusion et la participation des membres des communautés ethnoculturelles.

