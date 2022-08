Nouvelle nomination au Conseil interculturel de Montréal

MONTRÉAL, le 23 août 2022 /CNW Telbec/ - Mme Martine Musau Muele, présidente du conseil municipal, et Mme Despina Sourias, conseillère associée à la condition féminine, à la diversité, à la jeunesse et aux personnes aînées, sont heureuses d'annoncer la décision du conseil municipal du 22 août 2022 de nommer, pour un premier mandat de trois ans, M. Zine El Abidine Ghediri à titre de membre du Conseil interculturel de Montréal (CIM).

« Je tiens à transmettre mes félicitations à M. Zine El Abidine Ghediri pour sa nomination à titre de membre du CIM. Son parcours et ses implications témoignent d'un engagement citoyen profond en faveur de la justice sociale et en vue de faire de Montréal une ville à l'image de l'ensemble de ses citoyennes et de ses citoyens », a déclaré la présidente du Conseil municipal, Mme Martine Musau Muele.

Zine El Abidine Ghediri

Zine El Abidine Ghediri est titulaire d'une maîtrise en droit international de l'Université de Nice (France), d'un baccalauréat en droit de l'Université des sciences appliquées de Jordanie et d'un certificat en droit de l'Université de Montréal. La diversité et l'inclusion à Montréal ont toujours fait partie de ses centres d'intérêt. À titre de représentant syndical dans la fonction publique provinciale, il a eu l'occasion de représenter les intérêts des professionnels de la fonction publique en matière d'équité salariale, de discrimination et de harcèlement psychologique et sexuel. Il a également travaillé en tant que consultant juridique pour Track Impunity always (TRIAL), conseiller en création et mise à jour de sociétés par actions pour Thomson Reuters, et comme réviseur administratif à la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST). La diversité de son expérience à l'international lui a permis d'acquérir une solide expérience dans l'interprétation et l'application des lois et dans la prise de décisions. En 2020, M. Ghediri a été nommé juge administratif au Tribunal des anciens combattants (révision et appel).

« Je souhaite la bienvenue à M. Zine El Abidine Ghediri à titre de membre du Conseil interculturel de Montréal (CIM) pour un premier mandat de trois ans. Nous sommes ravis de l'accueillir et je tiens à lui transmettre mes sincères félicitations au nom du conseil municipal. M. Ghediri saura certainement mettre sa grande expérience au service des travaux du CIM, tout en restant à l'écoute des besoins des Montréalaises et des Montréalais, dans toute leur diversité », a déclaré Mme Despina Sourias, conseillère associée à la condition féminine, à la diversité, à la jeunesse et aux personnes aînées au sein du comité exécutif.

Le Conseil interculturel de Montréal

À titre d'instance municipale consultative indépendante, le Conseil interculturel de Montréal conseille la Ville sur toutes questions relevant des relations interculturelles. Le CIM est constitué de quinze membres bénévoles reflétant la diversité culturelle de Montréal et provenant de milieux professionnels divers. Depuis le début de ses activités en 2003, le CIM a eu l'occasion de conseiller à de nombreuses reprises les membres du comité exécutif et du conseil municipal sur divers enjeux afin de favoriser l'inclusion et la participation des membres des communautés d'origines diverses.

