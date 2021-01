Nouvelle nomination au Conseil des Montréalaises

MONTRÉAL, le 12 janv. 2021 /CNW/ - Les membres du Conseil des Montréalaises (CM) sont heureuses d'accueillir une nouvelle membre au sein de leur instance consultative féministe : Évelyne Jean-Bouchard. Cette chercheuse en droit contribuera aux travaux du CM dont la mission est de conseiller les élu.es et l'administration municipale sur tous les enjeux touchant les conditions de vie et de travail des Montréalaises.

« Au nom de toutes les membres, je félicite Évelyne Jean-Bouchard pour sa nomination au CM. Nous sommes ravies d'accueillir une femmes dotée d'autant d'expertise et d'engagement envers les femmes », déclare Anuradha Dugal, présidente du CM.

Évelyne Jean-Bouchard

Titulaire d'un doctorat en droit, Évelyne Jean-Bouchard est chercheuse postdoctorale au Centre de recherche en droit prospectif de l'Université de Montréal. En partenariat avec Femmes Autochtones du Québec, elle s'intéresse actuellement aux enjeux liés à la place des femmes dans les structures de gouvernance autochtone au Québec. Pour ses recherches doctorales, elle a passé huit mois auprès de groupes de femmes touchés par les conflits armés à l'Est de la République démocratique du Congo. Elle a également travaillé au Centre canadien d'études et de coopération internationale (CECI) en Haïti et au Sénégal.

« Je souhaite la bienvenue à Évelyne Jean-Bouchard au sein du Conseil des Montréalaises. Ses compétences contribueront sans aucun doute à l'avancement des travaux de cette instance féministe dédiée aux Montréalaises », souligne Suzie Miron, présidente du conseil municipal.

À propos du Conseil des Montréalaises

Créé en 2004, le Conseil des Montréalaises est composé de 15 membres bénévoles. Il agit en tant qu'instance consultative auprès de l'administration municipale sur les questions de condition féminine et d'égalité entre les femmes et les hommes et entre les femmes elles-mêmes.

Pour plus d'informations, consultez le site du CM : www.ville.montreal.qc.ca/conseildesmontrealaises .

