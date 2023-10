Nouvelle nomination au Conseil des Montréalaises

MONTRÉAL, le 17 oct. 2023 /CNW/ - Les membres du Conseil des Montréalaises (CM) sont fières d'annoncer la nomination d'une nouvelle vice-présidente : France Leblanc.

« Au nom de toutes les membres, je félicite France Leblanc pour sa nomination au comité exécutif. Nous sommes ravies d'accueillir une femme au parcours aussi riche et diversifié », déclare Nelly Dennene, présidente du CM.

Aujourd'hui consultante, France Leblanc a fondé et dirigé BLP Planification, cabinet conseil en développement de carrière en entreprise, avant de devenir directrice générale de l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées (AQDR) et directrice de projets au bureau du 375e de la Ville de Montréal. Elle a également fondé Maestra, une entreprise ayant pour mission la promotion de la création musicale des femmes.

« Je félicite la nouvelle vice-présidente. Ses compétences et son expérience contribueront sans aucun doute à l'avancement des travaux de cette instance féministe dédiée aux Montréalaises », souligne Martine Musau Muele, présidente du conseil municipal.

À propos du Conseil des Montréalaises

Créé en 2004, le Conseil des Montréalaises est composé de 15 membres bénévoles. Il agit en tant qu'instance consultative auprès de l'administration municipale sur les questions de condition féminine et d'égalité entre les femmes et les hommes et entre les femmes elles-mêmes.

Pour plus d'informations, consultez le site du CM : www.ville.montreal.qc.ca/conseildesmontrealaises .

