Nouvelle nomination au Conseil des Montréalaises

MONTRÉAL, le 25 août 2021 /CNW Telbec/ - Les membres du Conseil des Montréalaises (CM) sont heureuses d'accueillir une nouvelle membre au sein de leur instance consultative féministe : Christina Nancy Eyangos. Cette citoyenne engagée contribuera aux travaux du CM dont la mission est de conseiller les élus-es et l'administration municipale sur tous les enjeux touchant les conditions de vie et de travail des Montréalaises.

« Au nom de toutes les membres, je félicite Christina Nancy Eyangos pour sa nomination au CM. Nous sommes ravies d'accueillir une jeune femmes aussi impliquée dans sa communauté », déclare Anuradha Dugal, présidente du CM.

Christina Nancy Eyangos

Désireuse de promouvoir le développement des jeunes issus-es des communautés noires de Montréal, Christina Nancy Eyangos a été intervenante sociale à l'Association de la communauté noire de Côte-des-Neiges et assistante de la coordonnatrice du Bureau des perspectives noires de l'Université Concordia. Elle est également instigatrice de l'initiative jeunesse « Je Participe! », qui a pour but d'encourager la participation citoyenne et démocratique des jeunes des communautés noires, et a fondé l'organisme à but non lucratif « Le Front pour l'intégration des noirs », qui travaille avec des commerçants locaux pour redistribuer les invendus aux familles qui en ont besoin.

« Je souhaite la bienvenue à Christina Nancy Eyangos au sein du Conseil des Montréalaises. Ses compétences contribueront sans aucun doute à l'avancement des travaux de cette instance féministe dédiée aux Montréalaises », souligne Suzie Miron, présidente du conseil municipal.

À propos du Conseil des Montréalaises

Créé en 2004, le Conseil des Montréalaises est composé de 15 membres bénévoles. Il agit en tant qu'instance consultative auprès de l'administration municipale sur les questions de condition féminine et d'égalité entre les femmes et les hommes et entre les femmes elles-mêmes.

Pour plus d'informations, consultez le site du CM : www.ville.montreal.qc.ca/conseildesmontrealaises .

