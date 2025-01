Bénévoles recherchés : campagne de recrutement pour le Conseil interculturel de Montréal, le Conseil jeunesse de Montréal et le Conseil des Montréalaises

MONTRÉAL, le 16 janv. 2025 /CNW/ - Du 16 janvier au 16 mars 2025, la Ville de Montréal procède à une campagne de recrutement pour sa banque de candidatures pour de nouveaux membres bénévoles au Conseil interculturel de Montréal, au Conseil jeunesse de Montréal, ainsi qu'au Conseil des Montréalaises, ci-après dénommés "conseils".

Conseil jeunesse de Montréal (Groupe CNW/Conseil des Montréalaises) Logo du Conseil des Montréalaises (Groupe CNW/Conseil des Montréalaises)

Les conseils sont des instances consultatives de la Ville de Montréal composées de 15 membres bénévoles, choisis-es de façon à refléter la diversité de la société montréalaise. Depuis près de 20 ans, ils travaillent à améliorer les conditions de vie des Montréalaises et des Montréalais, et à rendre notre ville à l'image de la diversité de sa population.

Au fil des ans, ce sont plus de 250 citoyennes et citoyens qui ont ainsi pu faire entendre leurs voix et qui ont contribué à changer le visage de la métropole. Grâce à leur ancrage dans la communauté, les conseils ont formulé des recommandations innovantes dont plusieurs ont d'ailleurs été mises en application par la Ville et ont donné lieu à des changements importants en termes de mobilité, de gouvernance, d'égalité et de lutte aux discriminations systémiques.

Rôle des membres bénévoles

Membres à part entière de la communauté municipale, les personnes bénévoles des conseils définissent ensemble les orientations, les recherches, les travaux et les activités à effectuer pour présentation et reddition de compte au conseil municipal. Elles font des recommandations à l'administration sur les enjeux au cœur de leurs mandats respectifs.

Les membres des conseils sont nommés-es par le conseil municipal, sur recommandation d'un comité de sélection notamment composé de personnes élues. Les mandats des membres sont d'une durée maximale de trois ans, renouvelables une seule fois.

Être membre bénévole pour l'un des conseils consultatifs de la Ville de Montréal c'est :

une occasion unique de participation citoyenne;

la possibilité de mettre à profit son expérience ou son expertise pour la collectivité montréalaise;

s'engager pour faire avancer des enjeux d'actualité.

Soumettre sa candidature

Pour soumettre sa candidature et prendre connaissance des critères d'admissibilité :

Conseil interculturel de Montréal

Conseil jeunesse de Montréal

Conseil des Montréalaises

Date limite de soumission des candidatures : 16 mars 2025 à 23 h 59.

Période d'entrevues de sélection : avril 2025.

Le Conseil interculturel de Montréal (CiM) a pour mandat de renseigner le conseil municipal sur des enjeux liés aux relations interculturelles afin de favoriser la pleine participation des Montréalaises et des Montréalais de diverses origines.

Le Conseil jeunesse de Montréal (CjM) a pour mandat de renseigner le conseil municipal sur toutes questions relatives à la jeunesse et d'assurer la prise en compte des préoccupations des jeunes, de 12 à 30 ans, dans les décisions de l'administration municipale.

Le Conseil des Montréalaises (CM) a pour mission de renseigner le conseil municipal sur tout dossier relié aux conditions de vie des Montréalaises, à la condition féminine et à l'égalité entre les femmes et les hommes et entre les femmes elles-mêmes.

SOURCE Conseil des Montréalaises

Information : [email protected], [email protected], [email protected]