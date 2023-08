Nouvelle mesure de sécurité sur la route 125 à Saint-Esprit

SAINT-ESPRIT, QC, le 7 août 2023 /CNW/ - Le député de Rousseau, M. Louis-Charles Thouin, est fier d'annoncer, au nom de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, que des glissières de sécurité sont mises en place, aujourd'hui, le 7 août, sur la route 125, à Saint-Esprit. Les glissières sont installées sur 200 mètres, dans une courbe située près de la rue du Domaine-Dufour.

Au cours des dernières années, le Ministère a également installé des délinéateurs pour mieux délimiter chacune des voies, de même qu'un radar photo mobile pour sensibiliser les usagers au respect des limites de vitesse. Le débit journalier moyen sur ce tronçon est de 16 200 véhicules, dont 9 % de camions.

Citations

« Il y a environ deux ans, une pétition signée par plus d'une centaine de citoyens de Saint-Esprit demandait une intervention à cet endroit où les sorties de route se multiplient d'année en année. Je suis très heureux des travaux qui seront réalisés aujourd'hui. Un merci particulier à ma collègue Geneviève Guilbault et son cabinet pour le support dans ce dossier. »

Louis-Charles Thouin, député de Rousseau et adjoint parlementaire du ministre responsable des Infrastructures

« Pour notre gouvernement, la sécurité de tous les usagers sur le réseau routier ne doit faire l'objet d'aucun compromis et c'est pourquoi nous posons toutes les actions nécessaires. Cette intervention permettra de modifier l'environnement routier et de sensibiliser les automobilistes à l'importance d'adapter leur conduite afin de prévenir les sorties de route. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

