Nouvelle maîtrise en santé mondiale à l'UQAT

ROUYN-NORANDA, QC, le 29 mars 2023 /CNW/ - L'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) offrira, dès l'automne 2023, une toute nouvelle maîtrise par cumul en santé mondiale. Il s'agit d'un programme unique au Québec ayant pour objectif de former des professionnelles et professionnels de la santé qui seront en mesure d'intervenir efficacement dans les systèmes de santé fragiles de certains pays et auprès de populations affectées par des situations d'urgence.

En combinant le diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS) en santé mondiale avec un autre programme, dont le nouveau microprogramme de 2e cycle en intervention humanitaire et gestion de situations d'urgence, ou un ensemble de cours, majoritairement offerts à distance, il sera désormais possible d'obtenir le grade de maîtrise par cumul.

« Cette maîtrise mettra l'accent sur une orientation clinique et un enracinement interculturel qui amènera les étudiantes et les étudiants à développer des compétences tant sur les pathologies tropicales que dans le domaine de la planification et de la gestion de projet d'action humanitaire. L'approche interdisciplinaire et l'apport des membres du corps professoral venant des quatre coins du monde permettront d'offrir un enseignement humain, unique et flexible », explique Oumar Mallé Samb, professeur et directeur des programmes en santé mondiale.

Pour consulter les détails du programme ainsi que la liste des combinaisons possibles, cliquez ici.

Il est également possible d'assister à la séance d'information en ligne sur les programmes offerts à distance dans le domaine de la santé qui aura lieu le 26 avril à 19 h. Un bloc spécial sera dédié aux programmes en santé mondiale.

La santé à l'UQAT

Que ce soit en classe ou à distance, les programmes en sciences de la santé de l'UQAT permettent aux étudiantes et étudiants de se perfectionner, d'atteindre leurs objectifs et de relever de nouveaux défis personnels. Au cœur de l'Unité d'enseignement et de recherche (UER) en sciences de la santé se trouve des professeurs cliniciens et professeures cliniciennes possédant des expertises dans des domaines variés et qui optent pour une approche multidisciplinaire de la santé. Les étudiantes et étudiants de 1er et de 2e cycles ont également la chance de pouvoir participer à des projets de stages à l'international.

