Nouvelle installation de préservation de Bibliothèque et Archives Canada : début des travaux

GATINEAU, QC, le 12 août 2019 /CNW/ - Le 12 août, Bibliothèque et Archives Canada (BAC) a entrepris les travaux de construction de sa nouvelle installation de préservation d'une superficie de 12 900 mètres carrés, à Gatineau. Ce nouveau bâtiment, qui sera relié à l'actuel Centre de préservation ultramoderne, permettra à BAC de mieux regrouper les différents éléments de sa collection toujours plus riche et assurer la conservation de documents textuels et audiovisuels analogiques, dont les conditions de préservation sont très particulières.