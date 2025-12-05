Nouvelle Initiative régionale d'investissement dans la défense : une opportunité historique de privilégier l'innovation au service des PME du secteur

MONTRÉAL, le 5 déc. 2025 /CNW/ - Le Réseau des CCTT salue la nouvelle initiative régionale d'investissement dans la défense du gouvernement du Canada de 357 M$.

Attribué aux organismes de développement économique régionaux, cette initiative vise à « soutenir la croissance de l'écosystème industriel de la défense et à renforcer la relation entre le gouvernement et l'industrie tout en stimulant l'innovation, l'investissement, la création d'emplois bien rémunérés et la croissance économique pour tous les Canadiens », selon le gouvernement fédéral.

« Cette nouvelle initiative constitue une opportunité historique d'investir de manière audacieuse dans la collaboration en matière de transfert de technologies au service des PME désireuses de se démarquer dans le secteur de la défense. Partout au Québec, les CCTT ont des capacités pour accompagner les entreprises d'ici afin qu'elles se positionnent stratégiquement », a indiqué Ludovic Soucisse, PDG du Réseau des CCTT.

« Afin de favoriser l'innovation du secteur, nous devons trouver des manières agiles de soutenir les centres de recherche appliquée et d'innovation notamment dans l'acquisition d'infrastructures de recherche qui serviront au transfert de technologie vers les PME du secteur de la défense. Les CCTT ayant les expertises et infrastructures pour contribuer aux efforts en matière de défense devraient aussi avoir un accompagnement stratégique afin de se qualifier de manière agile dans les chaînes d'approvisionnement de la stratégie nationale », a renchérit Ludovic Soucisse.

Le Réseau des CCTT indique sa pleine collaboration à la Défense nationale, aux Forces armées canadiennes et au ministère de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique du Canada afin de maximiser l'impact de son réseau au profit de la souveraineté du pays et de l'innovation dans ce secteur stratégique.

