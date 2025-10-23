Ludovic Soucisse nommé président-directeur général du Réseau des CCTT

QUÉBEC, le 23 oct. 2025 /CNW/ - Le Réseau des CCTT est fier d'annoncer la nomination de M. Ludovic Soucisse à titre de président-directeur général. Ce leader reconnu pour sa vision stratégique et son engagement envers l'innovation entrera en poste dès le 17 novembre 2025. Il prend les rênes de l'organisation à un moment charnière pour le développement économique et technologique du Québec.

Fort de plus de 15 ans d'expérience à la croisée du monde des affaires, de l'écosystème d'innovation québécois et de la sphère politique, M. Soucisse a su se démarquer par sa capacité à bâtir des ponts entre les milieux de la recherche, les entreprises et les décideurs publics. Jusqu'à tout récemment, il occupait le poste de directeur principal des affaires publiques et des communications à Mila - Institut québécois d'intelligence artificielle, où il a contribué à positionner l'organisation parmi les acteurs les plus influents du domaine de l'IA sur la scène mondiale.

Avant son passage à Mila, il a occupé des fonctions similaires pendant près de trois ans chez QuébecInnove (aujourd'hui le Conseil de l'innovation du Québec) et a dirigé les communications stratégiques d'un grand cabinet de droit des affaires. Diplômé en sciences politiques et boursier de la Fondation Jean-Charles-Bonenfant de l'Assemblée nationale du Québec, M. Soucisse a amorcé sa carrière comme conseiller politique à l'Assemblée nationale.

« Je suis profondément honoré et emballé par cette responsabilité qui m'est confiée à un moment pivot pour notre économie et notre écosystème. Les CCTT sont, sans contredit, l'épine dorsale de l'innovation et de la recherche appliquée au Québec. Il s'agit d'un modèle unique au monde et un actif incontournable. Grâce à leurs expertises singulières et à leurs connexions profondes au tissu économique de nos régions et de nos industries stratégiques, les CCTT ont un impact tangible sur notre développement social et économique. Je suis convaincu que c'est entre autres grâce à l'innovation développée dans nos centres que nous pourrons relever certains des grands défis du Québec. Je suis impatient de travailler avec nos centres, nos experts et nos partenaires pour bâtir ensemble le prochain chapitre de succès de notre Réseau. » a indiqué Ludovic Soucisse, prochain président-directeur général du Réseau des CCTT

Cette nomination est le fruit d'un processus rigoureux mené par le Comité des ressources humaines du conseil d'administration du Réseau, qui a retenu une candidature alliant leadership, capacité de développement, compréhension fine des enjeux de recherche appliquée et vision stratégique de l'écosystème d'innovation québécois.

« Le conseil d'administration est ravi d'accueillir Ludovic à la tête du Réseau des CCTT. Son parcours, sa capacité de mobilisation et sa compréhension profonde des enjeux d'innovation feront de lui un catalyseur incontournable pour notre réseau et ses 59 centres. Nous avons pleinement confiance en sa vision et en son énergie pour propulser la recherche appliquée au cœur de la compétitivité des organisations québécoises. » souligne avec enthousiasme Nancy Déziel,présidente du conseil d'administration du Réseaudes CCTT

Sous sa direction, le Réseau poursuivra sa mission d'accélérer la recherche appliquée et l'innovation au sein des entreprises et des organisations québécoises, en misant sur la collaboration, la mutualisation des expertises et le déploiement d'initiatives structurantes au service du développement économique, social et technologique du Québec.

À propos du Réseau des CCTT

Le Réseau des CCTT est le regroupement de 59 centres collégiaux de transfert de technologies et de pratiques sociales novatrices (CCTT). Chaque CCTT possède une expertise unique permettant d'accompagner adéquatement une organisation dans son processus d'innovation. Que ce soit en aide technique, en recherche appliquée, en demande d'information ou encore pour une formation sur l'utilisation de nouveaux procédés ou appareils, les 2 400 experts et expertes du Réseau des CCTT sont en mesure de proposer des solutions adaptées au milieu preneur.

Pour consulter la liste complète de nos CCTT : https://reseaucctt.ca/centres

