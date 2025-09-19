Le Réseau des CCTT - Synchronex dévoile les projets sélectionnés dans le cadre du Grand défi de la décarbonation du Québec

QUÉBEC, le 19 sept. 2025 /CNW/ - Le Réseau des Centres collégiaux de transfert de technologie et de pratiques sociales novatrices (CCTT) - Synchronex est fier d'annoncer les 11 projets retenus dans le cadre du volet du Grand défi de la décarbonation du Québec. Soutenu par un financement de 2 M$ accordé par le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (MEIE) via la Stratégie québécoise de recherche et d'investissement en innovation (SQRI2) 2022-2027 et porté par le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP). Ces 11 projets jouent un rôle déterminant dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre et pour le développement durable des territoires nordiques.

Les projets sélectionnés visent à établir un portrait réaliste des capacités énergétiques au nord du 49ᵉ parallèle, afin de piloter des initiatives concrètes de transition tel que des preuves de concept, des prototypes et des projets pilotes en contexte réel.

Une démarche stratégique, collaborative et inclusive

Le Réseau des CCTT - Synchronex a conduit une démarche structurée de consultation auprès de l'ensemble des CCTT membres afin de faciliter le dépôt de projets collaboratifs. C'est ainsi que les CCTT impliqués ont pu jouer un rôle déterminant : non seulement par leur expertise technique et leur capacité de prototypage, mais aussi par leur ancrage territorial et leur relation de confiance avec les communautés et organisations locales.

Cette initiative s'inscrit dans une stratégie globale de recherche autour du défi décarbonation du Québec, dans laquelle le Fonds de Recherche du Québec - Nature et Technologies (FRQ), a déjà déployé des initiatives de mise à jour des connaissances et de recherche à solutions vers des écosystèmes énergétiques régionaux nordiques (EERN).

« Le Grand défi de la décarbonation du Québec illustre la contribution essentielle des membres du Réseau des CCTT - Synchronex à la décarbonation des écosystèmes énergétiques régionaux nordiques. Il vise à garantir la sécurité des services de base, améliorer l'accessibilité territoriale, et soutenir le développement économique et social au nord du 49ᵉ parallèle. » Frédéric Côté, directeur général de NERGICA et membre de l'Escouade Énergie.

Récipiendaire / CCTT CCTT collaborateurs Projet financé Financement Charlotte Giard-Laliberté - Centre d'expertise et de transfert en agriculture biologique et de proximité (CETAB+) CISA, CEDFOB Innovations sociales et technologiques pour une agriculture en environnement contrôlé nordique, pérenne, inclusive, productive et carboneutre 135 969 $ Raphaël Côté - Innovation maritime (IMAR) SEREX, Kemitek Valorisation énergétique de matières résiduelles nordiques pour le secteur maritime 149 529 $ Ève-Catherine Desjardins - Centre d'Expérimentation et de Développement en Forêt Boréale (CEDFOB) CETAB-CISA Établir un modèle d'autonomie alimentaire nordique pour une décarbonation de la Minganie 150 000 $ Nathalie Bourdeau - Innofibre Biopterre Développement d'un biostimulant à base d'algues pour la décarbonation du secteur agricole et la mise en oeuvre d'une boucle d'économique circulaire sur la Côte-Nord 149 999 $ Khaled Ziane - Institut Technologique de Maintenance préventive (ITMI)

Locomotives carboneutres en région nordique par expérimentation d'une motorisation à hydrogène adaptée au climat extrême 149 479 $ Martin Bourbonnais - Centre de Production Automatisée (CPA) /Centre TERRE SEREX Preuve de concept d'un système énergétique hybride solaire-biocarburants avec chauffe-eau photovoltaïque : vers une décarbonation substantielle de sites isolés. 149 888 $ Nicholas Beaudreau - MERINOV CNETE, CIRADD Implantation d'un digesteur anaérobique pilote pour traiter les boues de la salmoniculture Aquaboréal et les matières résiduelles organiques inexploitées sur la Côte-Nord 149 535 $ Raphaël Côté - Innovation maritime (IMAR)

Géopolymères nordiques pour une économie circulaire décarbonée 125 000 $ Fatma Bali - Centre technologique des résidus industriels (CTRI)

Développement de biocombustibles torréfiés à haute densité énergétique pour la décarbonation nordique 149 947 $ Yanick Paquet - NERGICA

Développement d'un système de simulation en temps réel pour dérisquer l'intégration des énergies renouvelables dans les réseaux isolés 146 638 $ Boris Dufour - Centre d'Expérimentation et de Développement en Forêt Boréale (CEDFOB)

Stimuler l'approvisionnement en biomasse forestière sur la Côte-Nord 146 907 $

