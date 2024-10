Nouvelle grève surprise à la SAQ

MONTRÉAL, le 18 oct. 2024 /CNW/ - Insatisfaits de l'avancée des discussions à la table de négociation aujourd'hui, les employé-es de la SAQ sont à nouveau en grève. Ils ont quitté leur lieu de travail peu après 14 h 30, après avoir procédé à la fermeture sécuritaire de l'ensemble des succursales.

Après une journée de grève hier, les parties avaient à nouveau rendez-vous avec l'employeur, ce matin, en présence du conciliateur du ministère du Travail. Malgré des mouvements significatifs de la partie syndicale, les réponses de l'employeur demeurent insatisfaisantes, notamment en ce qui a trait à la protection et à l'accessibilité des postes réguliers.

Les employé-es de la SAQ seront de retour au travail demain. En fonction du comportement de la partie patronale à la table de négociation, d'autres arrêts de travail demeurent possibles au cours des prochains jours. Les parties négociantes doivent se rencontrer à nouveau le 31 octobre - ou plus tôt, si les parties en conviennent.

À propos

Le Syndicat des employé-es de magasins et de bureaux de la SAQ (SEMB-SAQ-CSN) représente les 5500 employé-es de magasins et de bureaux de la SAQ, partout au Québec. Il est affilié à la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN), qui compte plus de 425 syndicats affiliés représentant 65 000 membres œuvrant dans le domaine des services publics et parapublics. Forte de 330 000 membres, la Confédération des syndicats nationaux (CSN) est présente dans l'ensemble des régions du Québec et ailleurs au Canada.

SOURCE CSN - Confédération des syndicats nationaux

Pour renseignements : François L'Écuyer, Service des communications de la CSN, 514 949-8973, [email protected]