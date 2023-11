Nouvelle grève à la Ferme Saint-Zotique/Burnbrae Farms

SAINT-ZOTIQUE, QC, le 21 nov. 2023 /CNW/ - Aux prises avec un employeur fermé et méprisant, les membres du Syndicat des chauffeurs de camion de la Ferme Saint-Zotique-CSN déclenchent une deuxième séquence de grève en quelques mois.

Au cours des derniers jours, la direction de Ferme St-Zotique/Burnbrae Farms a multiplié les attaques à l'endroit de ses chauffeurs. L'entreprise a débuté par l'embauche d'agents de sécurité, puis a fait appel aux policiers lors d'une rencontre pacifique des chauffeurs, avant de poursuivre avec une mise en demeure à l'endroit du syndicat et des mesures de représailles envers un de ses officiers. « Depuis le début des pourparlers, l'employeur se traîne les pieds à la table de négociation. Maintenant, il tente de nous intimider. L'improvisation et le manque de respect ont assez duré », dénonce le président du syndicat, Michel Dulude.

Les deux parties peinent à se rencontrer, puisque l'employeur offre des dates de disponibilité très limitées. « S'asseoir à la table de négociation et discuter de bonne foi constitue pourtant un minimum de respect. Pourquoi Burnbrae Farms refuse-t-il de le faire pour ses "employés dévoués" comme l'entreprise se plaît à les qualifier dans ses campagnes publicitaires ? », fait remarquer M. Dulude.

Lorsque l'employeur daigne se présenter à la table de négociation, il adopte la même attitude fermée et acrimonieuse. À l'heure actuelle, le syndicat tente de négocier les clauses de santé et sécurité du travail (SST), mais Ferme St-Zotique refuse catégoriquement de trouver des solutions aux problèmes existants de SST. Depuis trois ans, c'est plus d'un chauffeur sur cinq qui a subi un accident de travail.

« Les demandes des 30 salariés sont loin d'être exagérées. Le nombre d'accidents de travail est beaucoup trop élevé à la Ferme St-Zotique. En plus des accidents, des chauffeurs travaillent les deux pieds dans l'eau dans la cour de l'usine et doivent conduire les pieds tout mouillés. Cette entreprise, qui se targue de compter parmi les mieux gérées au Canada, doit faire plus », fait remarquer le vice-président de la Fédération du commerce-CSN, Serge Monette.

La présidente du Conseil central de la Montérégie-CSN, Annette Herbeuval, rappelle pour sa part les problèmes de gestion à la Ferme St-Zotique. « Les travailleuses et les travailleurs de l'usine ont aussi dû exercer la grève en 2021 et en 2022. L'employeur adopte maintenant la même attitude méprisante avec les chauffeurs de camion. Tous les syndiqué-es CSN de la grande région de la Montérégie sont solidaires avec eux. Nous ne les laisserons pas tomber », insiste la dirigeante.

Le Syndicat des chauffeurs de camion de la Ferme Saint-Zotique-CSN est affilié à la Fédération du commerce-CSN, qui compte plus de 27 000 membres. Il fait également partie du Conseil central de la Montérégie-CSN, qui dénombre plus de 32 000 adhérents issus de tous les secteurs d'activité, privés et publics, dans la région. Pour sa part, la CSN regroupe plus de 330 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans 8 fédérations, ainsi que sur une base régionale dans 13 conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

Renseignements: Julie Mercier, Service des communications de la CSN, téléphone : 514 598-2238, [email protected]