Nouvelle génération de satellites pour lutter contre les changements climatiques - Appui de 10 M$ US à GHGSat pour un projet visant la détection des émissions de gaz à effet de serre

QUÉBEC, le 7 sept. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec, par l'entremise du Fonds pour la croissance des entreprises québécoises (FCEQ), administré par Investissement Québec à titre de mandataire, accorde une aide financière de 10 millions de dollars américains sous forme de capital-actions à l'entreprise GHGSat. Cette participation dans le financement Série C1 de GHGSat vise à déployer 40 satellites et deux sondes pour avion. Ce projet, évalué à 131,1 millions de dollars américains, servira à mettre en place une nouvelle génération de satellites et de capteurs de monitorage des émissions de gaz à effet de serre (GES), en plus de créer 70 emplois bien rémunérés.

Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, en a fait l'annonce aujourd'hui.

GHGSat, qui compte actuellement huit satellites commerciaux dans l'espace, multipliera par six sa constellation. La détection des émissions de GES via satellite est environ quatre fois plus efficiente et économique que celle effectuée avec les méthodes traditionnelles. Grâce à ses technologies innovantes, l'entreprise est en mesure d'offrir à sa clientèle différents types de services de surveillance et d'analyse de haute précision des émissions, afin que celle-ci puisse réduire son empreinte environnementale.

« GHGSat va de l'avant avec un projet stratégique qui en fera un chef de file en détection des émissions de GES. Notre gouvernement est fier d'appuyer cette entreprise, qui fait progresser le Québec par la recherche et l'innovation et qui participe activement à la décarbonation de l'économie mondiale. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Depuis plusieurs années, le gouvernement du Québec soutient notre entreprise et nous lui sommes reconnaissants de cet engagement renouvelé. GHGSat est déterminée à faire progresser sa technologie et sa propriété intellectuelle de classe mondiale au Québec, tout en créant des occasions d'emploi de premier ordre dans la région. »

Stéphane Germain, président-directeur général de GHGSat

Fondée en 2011, GHGSat est une entreprise montréalaise à fort potentiel de croissance qui se spécialise dans la détection des émissions de GES, comme le méthane et le dioxyde carbonique, à l'aide de satellites et de sondes pour avion. Elle compte une centaine d'employés, dont une soixantaine au Québec.

Les principaux marchés visés par GHGSat sont les industries pétrolière et gazière, les centrales au charbon, les décharges et les sites de traitement des eaux, les gouvernements et les organismes non gouvernementaux, les organismes de réglementation et les services financiers.

