Nouvelle génération d'écoles - Une nouvelle école primaire-secondaire à Radisson

QUÉBEC, le 14 avril 2021 /CNW Telbec/ - Pour offrir un environnement sain et sécuritaire à tous les élèves de Radisson, le gouvernement du Québec a confirmé aujourd'hui un investissement de près de 1,9 million de dollars au Centre de services scolaire de la Baie-James pour qu'il puisse démarrer l'élaboration de son projet de construction d'une nouvelle école primaire-secondaire. Le ministre de l'Éducation, M. Jean-François Roberge, le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable des régions de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec, M. Pierre Dufour, et le député d'Ungava, M. Denis Lamothe, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Cet investissement, autorisé dans le cadre des investissements du PQI 2020-2030 du gouvernement du Québec, permettra aux élèves de la localité de fréquenter un lieu scolaire en accord avec la nouvelle vision gouvernementale en matière de construction, d'agrandissement et de rénovation d'écoles. En effet, la nouvelle construction s'inscrira dans une perspective d'intégration à la communauté et de développement durable et sera adaptée aux nouvelles méthodes d'enseignement. Les espaces communs favoriseront la socialisation et le sentiment d'appartenance des élèves. Les nouvelles écoles arboreront également une toute nouvelle identité architecturale mettant en valeur des accents de bleu et des matériaux du Québec, principalement le bois et l'aluminium.

Citations :

« Je suis extrêmement heureux de l'annonce de cette nouvelle construction. Les élèves du primaire et du secondaire de Radisson et des environs pourront finalement avoir une école saine, sécuritaire et inspirante. Je suis convaincu que la fréquentation de ce lieu aura un effet positif sur leur motivation. Notre engagement est clair : nos élèves, ici comme partout au Québec, ont droit à des milieux d'apprentissage sains, modernes et inspirants. »

Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation

« L'annonce d'aujourd'hui est bien sûr destinée aux familles de Radisson et des environs, mais aussi aux familles qui vivent dans une région éloignée. Cette nouvelle construction témoigne de la volonté de notre gouvernement d'offrir des écoles modernes, belles, agréables, polyvalentes et au goût du jour à tous les jeunes du Québec. Je suis convaincu que les élèves de cette nouvelle école seront davantage inspirés et motivés à se dépasser. »

Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable des régions de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec

« Je me réjouis de cette annonce de la construction d'une nouvelle école à Radisson. Les élèves, les enseignants et les membres du personnel pourront évoluer dans des lieux modernes, sains, sécuritaires et agréables. L'annonce de cette nouvelle construction est un signal clair que l'occupation du territoire au-delà du 49e parallèle est une priorité pour notre gouvernement. »

Denis Lamothe, député d'Ungava

« C'est avec une grande fierté que je participe à cette annonce aujourd'hui. Le CSS de la Baie-James travaille à ce projet depuis plusieurs années et nous sommes tous fébriles à l'idée qu'il se concrétisera enfin. Il s'agit d'un moment important pour tous les élèves et les membres du personnel, qui pourront enfin bénéficier d'un nouvel environnement moderne et fonctionnel. Je suis convaincu que cette nouvelle école deviendra un lieu d'apprentissage agréable à fréquenter, sain et sécuritaire et qu'elle favorisera la réussite éducative de tous les élèves de Radisson. Soyons fiers de ce projet! »

Michel Laplace, directeur général du Centre de services scolaire de la Baie-James

Faits saillants :

Seul le gymnase de l'école actuelle sera conservé. La totalité de l'école Jacques-Rousseau, construite en 1975, sera démolie pour faire place à la nouvelle construction, qui comptera trois classes.

Le Centre de services scolaire de la Baie-James prévoit amorcer les travaux en 2022-2023. Ceux-ci s'échelonneront sur un an.

La contribution financière totale du Ministère est estimée à plus de 12 millions de dollars pour ce projet, mais seule une somme de 1 885 290 $ a été annoncée au Centre de services scolaire pour qu'il puisse démarrer l'élaboration du projet.

Le financement exact, qui proviendra de la sous-mesure Remplacement d'un bâtiment du Plan québécois des infrastructures 2020-2030, sera confirmé et complété dès que le concept du projet sera précisé.

SOURCE Cabinet du ministre de l'Éducation

Renseignements: Jean-François Del Torchio, Directeur de la stratégie, Cabinet du ministre de l'Éducation, 438 490-5502, [email protected]