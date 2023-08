Nouvelle génération d'écoles - Une nouvelle école primaire à Saint-Lucien

SAINT-LUCIEN, QC, le 29 août 2023 /CNW/ - Le ministre de l'Éducation, M. Bernard Drainville, a procédé aujourd'hui à l'inauguration de la nouvelle école primaire des 2 Rivières à Saint-Lucien, poursuivant ainsi l'objectif que le gouvernement s'est donné d'investir des sommes records pour construire de nouvelles écoles au Québec.

L'école des 2 Rivières accueille 192 élèves depuis mars dernier. Ces derniers sont répartis dans huit classes, dont une d'éducation préscolaire. En plus d'espaces lumineux et modernes, les élèves peuvent profiter d'un gymnase double. Construite au coût de 17,5 millions de dollars, cette école s'inscrit dans la vision gouvernementale de la nouvelle génération d'écoles.

Rappelons que le Plan québécois des infrastructures (PQI) a fait passer les investissements dans les infrastructures scolaires de 9 milliards de dollars en 2018 à 22 milliards en 2023. Ces sommes vont notamment permettre de construire et d'agrandir 325 écoles, par l'intermédiaire de 155 projets de nouvelles constructions ou de remplacement d'écoles, entre autres.

Le président de la Commission de l'aménagement du territoire et député de Drummond-Bois-Francs, M. Sébastien Schneeberger, la mairesse de Saint-Lucien, Mme Maryse Collette, le directeur général du Centre de services scolaire des Chênes, M. Lucien Maltais, ainsi que la directrice de l'école, Mme France Courtemanche, étaient présents pour l'occasion.

Citations :

« L'inauguration d'une nouvelle école est toujours un moment important. Je suis donc très fier que notre gouvernement investisse massivement dans la construction de nouvelles écoles. Je le répète souvent, les environnements dans lesquels évoluent nos enfants jouent un rôle significatif pour leur motivation et leur réussite. Je souhaite donc une belle année à tous dans cette magnifique école! »

Bernard Drainville, ministre de l'Éducation

« Cette inauguration est un moment spécial pour moi en tant que député. Et ce l'est assurément pour les élèves, les familles et les membres du personnel de l'école. Le résultat est vraiment magnifique. Je sais qu'il a fallu beaucoup de persévérance et de créativité pour arriver au bout de ce projet. Je vous félicite pour votre capacité d'adaptation et pour la patience que vous avez démontrée tout au long des travaux. Merci à tous ceux et celles qui ont participé de près ou de loin à la réalisation de cette magnifique école! »

Sébastien Schneeberger, président de la Commission de l'aménagement du territoire et député de Drummond-Bois-Francs

« La construction de la nouvelle école sur notre territoire était essentielle. Cette école nous permet de garder nos enfants dans notre municipalité et rend aussi possible un essor économique important pour Saint-Lucien. De plus, grâce au partenariat entre la Municipalité et le Centre de services scolaire des Chênes, toute la population pourra profiter de cette infrastructure! »

Maryse Collette, mairesse de Saint-Lucien

« Fruit d'une importante collaboration des différents paliers politiques, la toute nouvelle école des 2 Rivières est l'aboutissement d'un rêve pour les élèves qui la fréquentent enfin, mais également pour toute la communauté de Saint-Lucien, pour qui cet établissement, attendu depuis des années, est synonyme de réussite collective. Je tiens à remercier tous les intervenants qui ont cru en ce projet et qui l'ont porté à bout de bras, dont M. Sébastien Schneeberger, député de Drummond-Bois-Francs : c'est grâce à votre appui et à votre engagement que nous célébrons cette inauguration aujourd'hui. Je tiens à souligner aussi le travail exceptionnel du Service des ressources matérielles de notre centre de services scolaire et à décerner une mention spéciale à la direction de l'école ainsi qu'aux membres du personnel qui ont su s'adapter au fil des mois. Bonne rentrée aux élèves et au personnel de l'école des 2 Rivières! »

Lucien Maltais, directeur général du Centre de services scolaire des Chênes

« Nous sommes ravis de célébrer avec vous l'inauguration de notre école, où il fait bon être. Nous avons maintenant une école exemplaire où les élèves peuvent s'épanouir, déployer tout leur potentiel et atteindre la réussite éducative. Merci de partager ce moment avec nous! »

France Courtemanche, directrice de l'école des 2 Rivières

Liens connexes :

Pour plus de détails sur la nouvelle génération d'écoles : http://www.education.gouv.qc.ca/index.php?id=40870

Pour plus de détails sur le Plan québécois des infrastructures : https://www.tresor.gouv.qc.ca/infrastructures-publiques/publications/

Pour en savoir plus sur les activités du ministère de l'Éducation, suivez-le sur les médias sociaux :

https://www.facebook.com/quebeceducation

https://twitter.com/EducationQC https://www.linkedin.com/company/339645

https://www.youtube.com/channel/UCgcPCv5VQhsAY3vNNoH6Zrw

https://www.instagram.com/education_qc/

SOURCE Cabinet du ministre de l'Éducation

Renseignements: Source : Florence Plourde, Attachée de presse du ministre de l'Éducation, 418 670-5939, [email protected]