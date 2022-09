LAVAL, QC, le 29 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Meilleures Marques Inc., une filiale du Groupe St-Hubert Ltée., et Pacini unissent leur force pour lancer une nouvelle gamme mélanges à sauces pour pâtes en épiceries. Première marque de restaurants dans cette catégorie, Pacini a su inspirer des recettes aux typiques saveurs italiennes, alors que St-Hubert, expert dans la mise en marché de produits en épiceries au Canada, portera ce concept aux consommateurs.

Fruit d'un partenariat tant stratégique que stimulant, cette gamme de sauces déshydratées pour pâtes reflète bien l'authenticité des deux marques d'origine québécoise : les produits sont faciles et rapides à préparer, délicieux à tous coups, sans arômes ni colorants artificiels, certifiés Aliments préparés au Québec et, bien sûr, approuvés par l'équipe de Pacini. Les produits sont en route dès maintenant chez les marchands IGA, Metro, Super C, Tigre géant et Pasquier.

Citations

« Des produits uniques aux saveurs signature de la marque qu'elle représente, voilà notre promesse en alliant nos forces à celles de Pacini. Je suis tout particulièrement fier de participer à l'épanouissement d'une autre marque québécoise en épicerie, là où St-Hubert a fait ses preuves maintes fois. Nos équipes développent des partenariats stratégiques avec des marques distinctives pour bonifier notre offre de produits en épiceries et mieux répondre aux besoins des

consommateurs. »

-- Richard Scofield, Président du Groupe St-Hubert

« Chez Pacini, nous sommes constamment en mode création. Joindre notre amour de la cuisine italienne au savoir-faire du Groupe St-Hubert était le gage d'un lancement de produit réussi! Nous sommes emballés d'associer notre nom à un produit savoureux, certes, mais également simple et rapide à préparer, inspiré par l'Italie, mais fièrement préparé au Québec. »

-- Pierre Marc Tremblay, propriétaire de Pacini

Produits

La Sauce rosée est crémeuse, au goût de tomates et fromage avec un soupçon de basilic et d'oignons émincés, faite de vrai cheddar.

La Sauce Carbonara est crémeuse, au goût de cheddar et parmesan avec de vrais morceaux de bacon et une touche de poivre, faite de cheddar et parmesan.

La Sauce Alfredo Sauce est crémeuse, au goût de cheddar et parmesan avec une touche de poudre d'ail et de poivre, faite de vrai cheddar et parmesan.

La Sauce à Mac & Cheese est un produit unique, développé pour le lancement en épiceries. Nouveauté dans sa catégorie, cette sauce crémeuse fromagée est typique et faite de vrai cheddar et parmesan.

Les recettes des sauces Rosée, Carbonara et Alfredo sont inspirées de celles servies dans les restaurants Pacini.

Les mélanges à sauces promettent un repas rapide et savoureux en moins de 7 minutes.

Sans arômes ni colorants artificiels

Certifiés Aliments préparés au Québec

À propos de Groupe St-Hubert

Le Groupe St-Hubert compte plus de 6 000 employés répartis au sein de deux divisions, la restauration et la production et la distribution de produits alimentaires. Ses deux sièges sociaux sont situés au Québec, à Laval et à Boisbriand. Fondée en 1951 à Montréal, Les Rôtisseries St-Hubert Ltée comprend aujourd'hui plus de 120 rôtisseries au Québec, en Ontario et au Nouveau-Brunswick, et sert plus de 28 millions de repas annuellement. La division St-Hubert Détail produit et distribue plus de 500 produits alimentaires sous diverses marques dans les épiceries à travers le Canada. L'entreprise détient une longue tradition d'innovation et s'applique constamment à satisfaire les besoins de ses clients. www.st-hubert.com

@StHubert

sthubert

Groupe St-Hubert

@sthubert

À propos de Pacini

Reconnue dans le secteur de la restauration italienne depuis près de 40 ans, Pacini compte 20 restaurants au Québec, 3 en Alberta et un à Mississauga, en Ontario. Québécoise à 100 %, la chaîne s'est engagée à prendre soin du bonheur et du bien-être de ses employés, de ses franchisés, de ses clients, de ses fournisseurs et de leurs communautés. Elle innove constamment pour offrir une expérience exceptionnelle reposant sur l'authenticité italienne, la qualité irréprochable des produits, la variété du menu, les aliments du Québec et la promotion d'une saine alimentation. Pacini, c'est l'amour de la table et des gens autour. www.pacini.com

SOURCE Groupe St-Hubert

Renseignements: Josée Vaillancourt, Directrice, Communications et Fondation St-Hubert, Tel : 450 688-4400 poste 2104, Cellulaire : 514 913-3741, [email protected]