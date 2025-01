QUÉBEC, le 20 janv. 2025 /CNW/ - L'Université TÉLUQ offre gratuitement au grand public la formation en ligne Comment interagir avec une personne qui semble en détresse psychologique.

Conçue à l'origine pour son personnel et sa communauté étudiante, cette formation s'avère un outil précieux pour repérer, comprendre et accompagner efficacement les personnes en difficulté.

À l'automne dernier, cette formation rencontrait déjà un vif succès avec près de 1500 participantes et participants.

Contenu de la formation

Dans un monde où les défis de la santé mentale sont omniprésents, cette initiative vise à outiller toute personne intéressée par ce sujet crucial. En 25 minutes, on y découvre des stratégies concrètes pour intervenir efficacement.

Objectifs de la formation

Comprendre le lien entre stress et détresse psychologique.

Reconnaître les signes avant-coureurs.

Développer des compétences pour interagir de manière constructive.

Orienter une personne vers les ressources adaptées.

Un format interactif et pratique

Avec des quiz, des animations, des illustrations et des conseils pratiques, la formation propose :

Une exploration des effets du stress sur la performance et le bien-être.

Des exemples concrets pour agir avec bienveillance et sérénité.

Les étapes essentielles pour guider quelqu'un vers l'aide adéquate.

Une portée universelle reconnue

« Dès son déploiement en interne, la formation a suscité l'adhésion unanime.

Grâce à l'intérêt manifesté par plusieurs partenaires externes issus du milieu du travail, et en cohérence avec les valeurs d'engagement et d'humanité prônées par l'Université TÉLUQ, la décision a été prise de rendre cette formation accessible à tous, sans frais », déclare la directrice générale Lucie Laflamme.

Cette initiative s'inscrit également dans le cadre de son plan stratégique 2016-2019, qui place l'Université au service de son milieu.

Un impact concret pour une prévention bienveillante

« En offrant cette formation au plus grand nombre, nous espérons que des personnes de divers milieux acquièrent des outils récents et pertinents pour repérer une détresse psychologique et intervenir adéquatement. Cela contribue à une prévention active et bienveillante. Ainsi, la formation en ligne devient un vecteur d'apprentissage accessible et universel », souligne Marie-Josée Patoine, directrice du Centre de formation continue et sur mesure de l'Université TÉLUQ.

Avec pour mission de répondre aux besoins évolutifs de formation des individus et des organisations, le Centre de formation continue et sur mesure de l'Université TÉLUQ a combiné son expertise à celle des intervenants psychosociaux de son Service à la communauté étudiante.

L'UNIVERSITÉ TÉLUQ

Composante du réseau de l'Université du Québec créée en 1972, l'Université TÉLUQ est le seul établissement d'enseignement universitaire francophone en Amérique du Nord qui se consacre à la formation à distance. Pionnière et leader de ce mode de formation, elle offre plus de 140 programmes et 530 cours aux premier, deuxième et troisième cycles. Par son accessibilité au savoir, l'Université TÉLUQ permet chaque année à quelque 20 000 personnes de conjuguer les études universitaires avec leurs projets personnels et professionnels.

