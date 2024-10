Au cœur du métier de gestionnaire en épicerie - Découvrez les coulisses du métier de gestionnaire en épicerie grâce aux nouvelles vidéos immersives du CSMOCA !

MONTREAL, le 22 oct. 2024 /CNW/ - Le Comité sectoriel de main-d'œuvre du commerce de l'alimentation (CSMOCA) dévoile une série de 4 nouvelles vidéos 360° sur le métier de gestionnaire! Réalisées grâce au soutien financier du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation ainsi que des chaînes Métro Richelieu inc., Maxi et Sobeys inc., ces tournages ont permis de mettre en lumière un métier crucial des commerces de détail. Conçues pour être visionnées avec un casque Oculus, ces vidéos vous permettront de plonger dans les univers de Vincent, Frederick, Patrice et Koralie. Vous découvrirez la diversité des profils et des ambitions qui façonnent ce rôle essentiel dans les commerces de détail. Les protagonistes ont été choisis pour leur entregent et leurs différences, comme quoi il n'y a pas de recette à suivre pour devenir gestionnaire!

Lancement de 4 vidéos 360° sur le métier de gestionnaire en épicerie ! (Groupe CNW/Comité sectoriel de main-d'oeuvre du commerce de l'alimentation)

En seulement deux minutes par vidéo, plongez dans le quotidien des gestionnaires, explorez leurs interactions avec les clients et laissez-vous inspirer par la richesse de ce métier valorisant. Nous souhaitons, par ce lancement, rendre ce métier plus accessible et attrayant pour les travailleur.ses des commerces alimentaires, tout en permettant un impact significatif sur l'expérience client et la réussite des opérations. Il s'agit d'un métier gratifiant, qui permet une réelle proximité avec ses employé.es et ses client.es. Si vous êtes passionné.e par le secteur alimentaire, ces vidéos sont une invitation à explorer et à évoluer dans une carrière où chaque jour est une nouvelle opportunité. Ne manquez pas cette chance de découvrir comment vous pouvez vous aussi faire une différence dans ce domaine stimulant !

Vous êtes gestionnaires dans le secteur du commerce de l'alimentation? Vous cherchez des outils pour former rapidement et adéquatement votre main-d'œuvre? Optimisez la formation de votre équipe avec nos abonnements, adaptés à la taille de votre entreprise. Offerts à prix modiques, ces abonnements comprennent 17 formations en ligne. Dorénavant disponibles uniquement dans notre portail d'abonnement, celles-ci sont accessibles, interactives et de courtes durées. Elles visent à développer les compétences des employé.e.s de chaque département d'un commerce alimentaire. À la fin des formations, les apprenant.es ayant complété avec succès un examen récapitulatif obtiendront une attestation de réussite, mettant en valeur leur accomplissement.

SOURCE Comité sectoriel de main-d'oeuvre du commerce de l'alimentation

Source : Laurence Zert, Directrice générale, CSMOCA, [email protected]. (514) 499-1598, poste 1