L'exposition environnementale Notre quête climatique : de petits pas vers de grands changements est présentée jusqu'au 9 avril 2023 au Centre des sciences de Montréal;

qui vise à promouvoir pour faire face aux défis climatiques. Cette exposition temporaire s'ajoute à Dinosaures autour du monde et à la programmation permanente du Centre des sciences, les billets sont disponibles ici.

Engager la jeunesse québécoise dans l'action climatique

Alors que la 15e Conférence des parties sur la biodiversité (COP15), qui se déroulera à Montréal du 7 au 15 décembre 2022, avancera plusieurs pistes de solutions afin de protéger la nature, le Centre des sciences présente, dès aujourd'hui, une nouvelle exposition directement en lien avec l'action climatique.

Dans une atmosphère lumineuse et chaleureuse, Notre quête climatique : de petits pas vers de grands changements est une incursion qui sensibilise les jeunes de 4 à 18 ans sur leur rôle d'agent de changement dans la lutte aux changements climatiques. Grâce aux nombreuses activités interactives et aux contenus scientifiques de l'exposition, les jeunes qui vivront l'expérience seront naturellement conscientisés aux comportements durables à adopter dans leur quotidien pour devenir de véritables protecteurs de l'environnement!

« La science a toujours été au cœur de la lutte aux changements climatiques. Il apparaît naturel pour le Centre des sciences d'accueillir cette exposition qui vise à outiller les jeunes pour qu'ils puissent contribuer au mouvement de l'action climatique. Cette exposition vulgarise une quantité impressionnante d'informations et offre une expérience tout aussi percutante que pertinente! » a déclaré Cybèle Robichaud, Directrice du Centre des sciences de Montréal.

Une exposition qui couvre une panoplie de thèmes actuels

Désireux d'apprendre comment nos choix à l'épicerie impactent l'environnement? Curieux de connaître quels types de vêtements sont griffés éco-responsables? Intrigués par l'économie d'énergie qu'offre l'utilisation du transport en commun ou actif? Présentée sous la forme de jeux et de questionnaires amusants, l'exposition permet aux participant-es d'obtenir des réponses à ces questions en explorant les différentes zones thématiques !

De plus, les visiteurs sont invité-es à vivre l'expérience d'un théâtre multimédia immersif, qui présente le spectacle Agir pour le climat! Celui-ci met en lumière des récits de scientifiques canadiens, de membres de communautés autochtones et d'acteurs-trices du changement et révèle comment ces personnes utilisent des technologies innovantes pour poser des actions concrètes visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Chaque représentation sera unique, puisque les spectateurs-trices pourront influencer l'aventure via l'utilisation de tablettes tactiles.

Notre quête climatique : de petits pas vers de grands changements est une production de Science Nord et bénéficie du soutien du gouvernement du Canada. L'exposition sera en tournée dans l'ensemble du Canada jusqu'en 2025.

« Nous sommes reconnaissant-es d'avoir obtenu le support du gouvernement canadien afin de créer des activités engageantes, destinées à éduquer les jeunes sur les changements climatiques » a partagé Ashley Larose, Directrice générale de Science Nord. « Notre quête climatique débute sa tournée pancanadienne et outillera la jeunesse d'aujourd'hui en leur permettant d'avoir une meilleure compréhension de ce qu'est l'action climatique, pour ultimement faire de petits pas vers de grands changements », a ajouté Larose.

À propos du Centre des sciences de Montréal

Avec plus de 700 000 visiteurs annuellement, le Centre des sciences de Montréal, une division de la Société immobilière du Canada, est un complexe dédié à la science et à la technologie qui se démarque par son approche interactive accessible à tous, et par sa mise en valeur de l'innovation et du savoir-faire des gens d'ici. Ses partenaires sont Volvo, Énergir, Telus et La Presse +

