À l'occasion du 25 ᵉ anniversaire du Centre des sciences de Montréal , une exposition dédiée au T. rex et à sa superfamille , véritable coup de cœur du public, se tiendra du 1er mai au 7 septembre 2025 .

Plongez dans l'univers du plus redoutable des prédateurs!

Préparez-vous à une aventure à couper le souffle! Le Centre des sciences vous transporte dans un voyage hors du temps où rugissements et frissons vous attendent à chaque tournant! Vivez une double expérience immersive alliant la nouvelle exposition vedette T. rex : Le prédateur suprême et le film IMAX®TELUS T.REX 3D mettant en vedette le plus grand tyrannosaure de tous les temps!

L'icône indétrônable des dinosaures n'aura plus de secrets pour vous! À travers cinq zones captivantes, suivez la croissance de ce superprédateur de sa naissance à la puissance terrifiante d'un adulte. Vos yeux s'émerveilleront devant une quarantaine de dinosaures grandeur nature et des moulages d'un réalisme saisissant. Découvrez notamment la représentation la plus scientifiquement précise d'un T. rex à ce jour!

Plaisir garanti, pour les grands et les plus p'tits!

Que vous soyez un fan inconditionnel de dinosaures ou simplement curieux, cette aventure spectaculaire vous émerveillera grâce à plus d'une vingtaine d'activités interactives. Vous pourrez, entre autres, jouer le rôle de paléontologue à une station de recherche virtuelle, inventer le rugissement de votre propre T. rex, comparer votre vision à celle de ces prédateurs colossaux et partir à la recherche de fossiles dans un bac de fouilles pour une immersion complète!

Explorez l'arbre évolutif de cet impressionnant dinosaure et découvrez ses proches parents plus petits et plus rapides à travers des modèles de trois espèces apparentées : Proceratosaurus, Dilong et Xiongguanlong. Admirez également de véritables fossiles, touchez à des répliques de mâchoires et apprenez-en davantage sur les tyrannosaures qui vivaient au Canada, grâce à une collaboration exceptionnelle avec le Musée Redpath de l'Université McGill.

Prolongez l'expérience grâce au nouveau film IMAX®TELUS, T.REX 3D : Le plus grand tyran de tous les temps

Partez des Badlands de Hell Creek, dans le Dakota du Nord, et plongez dans un monde perdu où les géants règnent encore. Une aventure épique au cœur du territoire du T. rex à l'affiche au cinéma IMAX®TELUS. Grâce à de récentes découvertes scientifiques, redécouvrez le plus emblématique des prédateurs sous un nouveau jour à travers le portrait le plus saisissant et scientifiquement précis jamais réalisé de ce titan et de son règne incontesté sur le Crétacé. Visionnez la bande-annonce

« Nous sommes ravis de célébrer notre 25ᵉ anniversaire en vous offrant une expérience unique qui allie science, histoire et fascination. Cette exposition est une occasion exceptionnelle de découvrir le T. rex sous un nouvel angle et de partager des moments inoubliables en famille. »

- Cybèle Robichaud, directrice du Centre des sciences de Montréal

À propos du Centre des sciences de Montréal

Avec plus de 600 000 visites annuellement, le Centre des sciences de Montréal, une division de la Société immobilière du Canada, est un complexe dédié aux sciences et à la technologie qui se démarque par son approche interactive accessible au plus grand nombre, et par sa mise en valeur de l'innovation et du savoir-faire des gens d'ici. Ses partenaires majeurs sont TELUS, Amazon Web Services, Énergir, The Beat 92.5 et La Presse.

À propos du Muséum américain d'histoire naturelle de New York

Fondé en 1869 avec une double mission de recherche scientifique et d'enseignement des sciences, le Muséum américain d'histoire naturelle de New York est l'une des institutions scientifiques, culturelles et d'enseignement les plus prééminentes du monde. Il comprend plus de 40 salles d'expositions permanentes, le Rose Centre for Earth and Space et le Richard Gilder Center for Science, Education, and Innovation. Les scientifiques du musée profitent d'une collection permanente de classe mondiale contenant plus de 30 millions d'objets et de spécimens, dont certains datent de plusieurs milliards d'années, ainsi qu'une des bibliothèques d'histoire naturelle les plus grandes au monde. Grâce à son institution d'enseignement supérieur, le Richard Gilder Graduate School, le musée offre deux des seuls programmes d'études états-uniens indépendants de leur genre conférant des grades, soit un programme de doctorat en biologie comparative et un programme de résidence de niveau maitrise en enseignement des sciences de la Terre. Visitez amnh.org pour en savoir plus.

