MONTRÉAL, le 16 janv. 2023 /CNW Telbec/ - À l'aube de son deuxième anniversaire, OASIS immersion, la plus grande destination immersive au Canada, présente transformé, un voyage fascinant au cœur d'histoires vraies, révélant tout le pouvoir du courage et de l'empathie. Dans un parcours déambulatoire lumineux et interactif d'une durée approximative de 80 minutes, huit œuvres d'abord conçues pour des casques de réalité virtuelle ont été adaptées et parfois réinventées pour l'immersion façon OASIS, permettant de passer d'une réalité individuelle à une expérience collective grand public. C'est un voyage futuriste, émouvant et même transformationnel qui attend les visiteurs à compter du 19 janvier au Palais des congrès de Montréal.

Présentée en première mondiale, cette nouvelle exposition proposée par l'équipe OASIS immersion plonge au cœur de l'expérience humaine en traitant de sujets contemporains, tels que la santé mentale, la compassion, les inégalités, les métissages et l'émerveillement, transportant les visiteurs de manière intimiste à travers des univers visuels et sonores fascinants. Dans la réalisation de ce parcours, qui met notamment en vedette Marion Cotillard et Emmanuel Schwartz, les équipes créatives et techniques d'OASIS immersion ont travaillé en étroite collaboration avec certains des plus grands talents à l'échelle internationale en réalité virtuelle.

UN PARCOURS RICHE EN AMBIANCES VISUELLES ET SONORES

transformé est une invitation à voir le monde à travers les yeux de divers protagonistes et offre une perspective inspirante sur des enjeux contemporains bien réels. « L'exposition transformé est née d'une volonté d'innover en explorant la convergence des expériences entre l'immersion en mode réalité virtuelle et l'immersion à la OASIS sur la notion de se mettre à la place de l'autre et de reconnaître tout le pouvoir du courage et de l'empathie dans nos vies. Concrètement, le parcours immersif transformé met de l'avant des histoires fortes, appuyées par de riches ambiances visuelles et sonores et des installations étonnantes, qui, nous le croyons, s'inscrivent en harmonie avec l'air du temps », explique Denys Lavigne, président et cofondateur d'OASIS immersion.

« Le développement du projet transformé est le fruit d'une collaboration unique entre nos équipes créatives et techniques et un groupe de talentueux artisans de la réalité virtuelle. Chaque récit a nécessité un travail minutieux d'adaptation narrative et technique, d'expérimentation avec des outils d'intelligence artificielle, de création sonore et de recherche. Je tiens à tous les remercier de leur engagement et de leur volonté à explorer de nouveaux horizons en créativité numérique; cette expo est en quelque sorte un hommage à leur travail et au pouvoir transformationnel de l'immersion », ajoute Julie Castonguay, productrice exécutive d'OASIS immersion.

La thématique de cette nouvelle expérience immersive se déploie à travers les trois galeries de l'espace OASIS immersion. Chacune d'elle joue dans le fil expérientiel et émotionnel :

GALERIE PORTAIL / CES DÉFIS QUI NOUS FONT GRANDIR

Cette première galerie expose le visiteur au côté lumineux de l'adversité, à travers deux histoires contemporaines fortes :

On the Morning You Wake (To the End of the World)

France, Royaume-Uni, États-Unis

Sélection du Festival du film de Sundance et du Festival SXSW

Mike Brett, Steve Jamison, Arnaud Colinard et Pierre Zandrowicz / Atlas V / Astrea

Vestige

France, Royaume-Uni, États-Unis

Meilleure œuvre immersive, Festival international du film de Genève

Aaron Bradbury / Atlas V / Astrea

Narration française : Marion Cotillard

GALERIE TÉLÉPORTEUR / AUX CROISEMENTS DES TERRITOIRES

La deuxième galerie est un voyage de Cleveland à Tokyo en passant par Le Cap, explorant ces liens qui unissent.

Tokyo Light Odyssey

Japon

Webby Award

WOW inc.

Container

Afrique du Sud

Venice International Film Festival, BFI London Film Festival, Tribeca Film Festival

Simon Wood and Meghna Singh / SaltPeter Productions

Ferenj

Éthiopie, États-Unis

Sélection du Cleveland International Film Festival, du Tribeca Film Festival et du Festival SXSW

Prix spécial du jury du NewImages

Ainslee Alem Robson

GALERIE PANORAMA / VERS DES PERSPECTIVES RENOUVELÉES

La dernière galerie est une plongée dans des univers fascinants, évoquant l'acceptation et la gratitude comme agent de transformation.

Goliath

Royaume-Uni, France

Grand prix du Jury VR, 78e édition du Festival du Film de Venise

Barry Gene Murphy / Floréal Films

Narration française: Emmanuel Schwartz

Notes on Blindness

France, Royaume-Uni

Prix Expérience VR aux Peabody Awards, finaliste Innovation AR/VR au Festival SXSW

Arnaud Colinart, Amaury La Burthe, Peter Middleton et James Spinney / Atlas V / Astrea

Conscious Existence

Allemagne

Prix Lumière du meilleur contenu VR au Forum Stereopsia, prix Animago de la meilleure production AR/VR/360°

Marc Zimmermann / Diversion Cinema

Narration française : Lesly Velázquez

À propos d'OASIS immersion

Le groupe OASIS immersion est une entité de divertissement spécialisée dans la création, diffusion et distribution d'expériences immersives développées selon les meilleures pratiques de l'industrie. Situé dans un environnement multimédia haute performance de 2 200 m2, l'espace OASIS immersion de Montréal est localisé au rez-de-chaussée du Palais des congrès de Montréal. Il offre une expérience muséale déambulatoire incluant trois galeries immersives, deux expériences lumineuses et un espace lounge avec café-bar et boutique. La programmation met en scène parmi les meilleurs talents des arts immersifs et propose des thèmes actuels dans une perspective inspirante et résolument optimiste. Les espaces sont également disponibles pour des activités de privatisation. Pour plus d'informations visitez oasis.im

