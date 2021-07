Portée par un désir de faire vivre une expérience différente à ses visiteurs, en proposant un univers poétique et immersif, l'équipe du Musée a fait appel à l'artiste Camille Bernard-Gravel, véritable virtuose des dispositifs automatisés et des œuvres cinétiques en lien avec la nature. Cette observatrice des phénomènes naturels, qui explore le mouvement à travers les technologies numériques, signe un parcours riche en découvertes, une aventure contemplative fascinante à hauteur d'enfant.

Transformer l'ordinaire en extraordinaire

Les presqu'îles c'est… une évocation de l'eau, du vent, du sable. Les Presqu'îles c'est… une série d'œuvres aux effets insoupçonnés. Les Presqu'îles c'est… une expérience multisensorielle où tout a été mis en œuvre pour créer de la magie et des effets de surprise. Tout a été imaginé pour nous permettre de renouer avec notre cœur d'enfant en visitant… Les presqu'îles.

Quatre espaces fascinants à parcourir

« Les phénomènes qui piquent mon intérêt sont si communs que d'ordinaire, on ne s'y arrête même pas. J'aime les décortiquer pour mettre en évidence les subtilités qui sont à l'origine de leur existence. Je souhaite qu'au contact de mes œuvres l'observateur vive de précieux moments d'étonnement, l'amenant vers une sorte de révélation. », de dire Camille Bernard-Gravel.

En façonnant des matériaux bruts de même qu'en mêlant l'industriel à l'artisanal ainsi qu'au numérique, l'artiste multidisciplinaire a conçu quatre œuvres - Triangulation, La houle, Contre-jour et La poussée, comme autant d'espaces captivants à explorer dans la nouvelle itération de la Galerie famille du MNBAQ.

Triangulation

Survoler la mer et les plages, s'imaginer à vol d'oiseau. C'est l'expérience forte qu'offre Triangulation, l'œuvre au cœur de la première zone de l'exposition.

L'installation prend la forme d'une représentation topographique en relief faite de photos triangulaires - prises aux Îles-de-la-Madeleine et en Nouvelle-Écosse à l'été 2019 - et de mylar argenté. Elle propose une vision fragmentée d'un environnement qui rappelle tantôt une plage de sable, tantôt une mer mouvementée. Grâce à une caméra fixée à un système de rail, qui surplombe l'assemblage de triangles, les images qu'elle capte sont transmises en direct sur un écran. Le visiteur peut s'amuser à contrôler le mouvement de la caméra et à jouer à l'internaute observant la Terre à distance.

La houle

Observer et analyser pour ensuite s'amuser à reproduire le doux mouvement des vagues d'un coup de manivelle, voilà l'aventure que propose l'œuvre La houle.

La houle s'inspire du mouvement incessant de vaguelettes observé à la surface d'un lac ou de la mer. Constituée de dizaines de plaquettes métalliques assemblées et suspendues, l'œuvre s'active par la rotation d'une manivelle provoquant des ondulations régulières aux reflets scintillants. À la fois participative et contemplative, il y a fort à parier que La houle saura fasciner autant les regards analytiques que les esprits rêveurs.

Contre-jour

Fermer les yeux et imaginer le son du vent qui passe à travers les feuilles des arbres est l'une des sensations à explorer au cœur de l'œuvre Contre-jour.

Constitué de fines découpes en forme de feuilles de chêne, ce bas-relief capte immédiatement le regard avec sa matière métallisée subtilement mise en lumière. L'œuvre inédite s'anime dès l'arrivée des visiteurs, évoquant le bruissement des feuilles remuées par le vent. Avec son effet enveloppant, Contre-jour propose tant une expérience du mouvement qu'une exploration des effets de miroitement aux visiteurs de passage.

La poussée

Véritable rencontre entre l'industriel et l'organique, La poussée recrée l'élégant mouvement des herbes hautes ballotées par le vent.

La poussée est une sculpture cinétique - composée de quatre éléments -explorant divers mouvements de balancier. De longues tiges, surmontées d'un bouton floral coloré, s'agitent sous l'impulsion d'électroaimants. Par ses mouvements réguliers, cette œuvre rappelle les roseaux qui parsèment les abords des cours d'eau et le vacillement des végétaux soumis à la force des vents. Poésie visuelle assurée!

Camille Bernard-Gravel, en bref

Camille Bernard-Gravel se consacre à une pratique multidisciplinaire mettant en interrelation la magnificence du monde naturel et les technologies inventées par l'humain. Les sculptures, les vidéos et les installations de cette artiste originaire de Québec ont été exposées au Canada, en Argentine, en France, en Thaïlande, au Mexique et aux États-Unis. Tout en s'impliquant activement dans la communauté de la capitale nationale, elle a participé à plusieurs résidences et évènements internationaux tels que Québec Digital Art in New York (2015), la Biennale internationale d'art numérique de Montréal (2016), le Symposium international d'art contemporain de Baie-Saint-Paul (2016) et le Mois Multi de Québec (2018).

Les crédits

L'exposition Les presqu'îles est organisée par le Musée national des beaux-arts du Québec. L'artiste Camille Bernard-Gravel remercie Caroline Béland, David Dallaire, Olivier Lepage, Xavier Simard-Lecours, La Chambre Blanche et l'Œil de Poisson pour leur soutien dans la réalisation de ce projet.



Artiste

Camille BERNARD-GRAVEL

Direction

Josée DUHAIME

Directrice de la médiation et de l'expérience visiteur, MNBAQ

Gestion

Marie-Hélène AUDET

Chef du Service de la médiation, MNBAQ

Yasmée FAUCHER

Chef du Service de la

Muséographie, MNBAQ

Catherine GAUMOND

Chef du Service des collections, MNBAQ

Commissariat

Delphine EGESBORG

Responsable de la médiation famille, MNBAQ

Scénographie

Jean HAZEL

Designer en chef, MNBAQ

Graphisme

Marie-France GRONDIN

Designer, MNBAQ

Le Musée national des beaux-arts du Québec est une société d'État subventionnée par le gouvernement du Québec.

Les presqu'îles

Galerie famille du MNBAQ

Pavillon central

Du 8 juillet 2021 au 16 octobre 2022

