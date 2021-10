On dit de Lemoyne qu'il a ébranlé la scène artistique québécoise et contribué de manière significative à une remise en question fondamentale du langage des arts visuels dans le Québec des années 1960 et pour les décennies suivantes.

Artiste pluridisciplinaire avant l'heure, instigateur des premiers happenings, Lemoyne fut aussi l'un des premiers créateurs québécois à poser les bases d'une pratique plus libératrice qu'intellectuelle. À l'instar des artistes new-yorkais dont il admirait le travail - Robert Rauschenberg, Andy Warhol, Allan Kaprow, etc. -, dès les années 1960, il s'aventure dans l'univers pop et s'intéresse à l'art de participation ainsi qu'à la création collective.

C'est avec une conviction inébranlable qu'il se porte à la défense de l'accessibilité à l'art pour tous, « mission » à laquelle il ne cessera de se consacrer tout au long de sa carrière qui s'est étalée sur près de quatre décennies. En plus de son engagement social et de la portée identitaire de sa pratique, une part considérable de son art se développe autour des éléments de sa vie quotidienne.

« Le bleu-blanc-rouge, c'est nous autres; c'est notre culture, c'est notre histoire : c'est le drapeau des Français et des Britanniques, c'est celui des États-Unis, qui ont aussi joué un rôle important dans notre histoire. Le bleu-blanc-rouge c'est le rouge du Canada et c'est le bleu du Québec […]. L'uniforme du Canadien est pour moi hautement symbolique. »

- Serge Lemoyne, 1992

Une période en bleu, blanc, rouge

C'est en suivant cette volonté, de démocratiser les arts, que Serge Lemoyne se concentre pendant dix ans sur le thème du hockey. Pour l'artiste, cela représente plus qu'un sport. C'est le phénomène par excellence qui touche le plus grand nombre de personnes, quel que soit leur milieu : intellectuel, ouvrier, « cols bleus, blancs, rouges et frères du Sacré-Cœur ». C'est d'ailleurs à l'occasion d'une performance organisée en 1969 à London, en Ontario, lors de laquelle Lemoyne transforme la galerie 20/20 en patinoire de hockey, que naît son cycle « bleu, blanc, rouge » inspiré des couleurs de son équipe fétiche, les Canadiens de Montréal, qui se poursuivra jusqu'en 1979. Parmi les œuvres marquantes de cette série qui se retrouvent dans l'exposition : Slizzler rouge (1969), Sans titre (1975), Bleu, blanc, rouge continu 1, 2, 3 (1976), Lafleur Stardust (1975), Béliveau (1975) et évidemment, Dryden (1975).

Un tour de force inédit

Articulée comme un parcours thématique, l'exposition présente un condensé exceptionnel de la production de Lemoyne, aussi ludique que percutante. Le MNBAQ a réalisé un véritable tour de force en rassemblant près de 200 œuvres et une centaine d'archives. Pas moins de 37 prêteurs privés ainsi qu'une quinzaine d'institutions - dont le Musée des beaux-arts de Montréal, le Musée des beaux-arts du Canada, le Musée des beaux-arts de Sherbrooke et le Musée d'art contemporain de Montréal - ont permis la réalisation de cette exposition d'envergure.

Elle célèbre un artiste plus grand que nature et met en lumière la soif de ce dernier pour une liberté totale exprimée à travers toute forme de créativité et une attitude dissidente envers l'art et les lieux de diffusion traditionnels, comme en témoignent ses nombreuses interventions éphémères, interactives et parfois subversives.

La maison d'Acton Vale, ou l'œuvre évolutive qui dérangea

Lemoyne a également utilisé sa demeure à Acton Vale comme source de création. Cette résidence familiale, dans laquelle vécurent ses grands-parents, ses parents, ses sœurs et lui-même, est au cœur de sa démarche. Elle alimente sa production picturale et devient la matière première de sculptures composées d'assemblages d'éléments prélevés de celle-ci. Par les interventions qu'il y mène, Lemoyne poursuit son idéal d'abolition des frontières entre l'art et la vie.

En grande première au MNBAQ : le masque mythique de Ken Dryden

Pour la toute première fois, le MNBAQ a le privilège de présenter un objet mythique dans LEMOYNE. Hors jeu : le masque protecteur de Ken Dryden, le légendaire gardien de but des Canadiens de Montréal ayant contribué à six des coupes Stanley du Tricolore dans les années 1970. L'athlète de haut niveau fait aussi l'objet d'un immense tableau connu de Serge Lemoyne réalisé en 1975 : Dryden.

Joueur de hockey, avocat, homme politique et auteur, Ken Dryden a reçu de nombreux prix et distinctions, y compris l'Ordre du Canada, en 2013, mais il est surtout célèbre pour ses performances de gardien de but des Canadiens de Montréal avant sa retraite en 1978. Il s'est entretenu avec Sylvie Lacerte, historienne de l'art et commissaire indépendante, dans la publication en écho à l'exposition. Dryden raconte toute la petite histoire le liant à l'œuvre de Serge Lemoyne - son premier contact avec la toile, ses confidences sur son rapport à l'art, le contexte politique dans lequel il a évolué au sein du Canadien de Montréal, etc. -, mais cette entrevue nous permet surtout de saisir comment un artiste passionné de hockey, désireux de tisser des ponts entre le sport et l'art, a été inspiré par un athlète de haut niveau pour créer une œuvre emblématique de l'histoire de l'art au Québec.

Parmi les œuvres incontournables

Se voulant le reflet d'une carrière empreinte de liberté, de créativité et de subversion, l'exposition a été orchestrée autour de grands thèmes phares - Joute picturale, Cosmos, Hommages, Triangle, Les feintes, La peinture hors champ et Sortir du cadre - permettant de découvrir des œuvres exceptionnelles.

Parmi les incontournables : Dryden (1975), illustrant le célèbre gardien de but Ken Dryden, saisi dans le feu de l'action, qui propose un gros plan très serré sur son masque comme la photographie sportive ; Sans titre de la série Cosmos (1966), est un dessin réalisé avec du pigment fluorescent sous éclairage ultraviolet qui rappelle une esthétique cosmique et un esprit futuriste; Trilogie d'un triangle noir (1987), un immense triptyque formé de trois structures triangulaires, chacune étant dédiée à l'une de ses influences artistiques dont les Plasticiens, les Automatistes et Christo a tout pour impressionner ; Intersection jaune sur fond noir (1982), avec son grand « X » jaillissant de la toile, apparaît comme l'affirmation radicale d'une orientation nouvelle après la série du Tricolore ; Position, trace et rigueur (1982), une œuvre des années 1980, incarne l'identité artistique de Lemoyne, soit un double héritage entre la peinture automatiste et plasticienne ; Journal, tome 1 (1994), un mur d'un appartement loué à Montréal, peint de part et d'autre, qu'il prendra soin de faire découper lors de son déménagement ; Bleu, de la série Noms (1983) fait partie de l'exposition Le triste sort réservé aux originaux, présentée en 1984 à la galerie Michel Tétreault, l'un des événements de Lemoyne ayant le plus perturbé les conventions du milieu artistique, l'artiste ayant choisi de ne projeter que la diapositive des œuvres ainsi qu'une vidéo le montrant en train de les peindre, plutôt que de proposer un traditionnel accrochage ; Fenêtre à la balustrade (1995), composée de fragments de sa maison d'Acton Vale, réutilisés en 1995, au sein d'œuvres à mi-chemin entre la sculpture et la peinture; et enfin Planche à repasser [Cap Canaveral], (1963), une planche à repasser peinte, un objet usuel, que Lemoyne élève au statut d'œuvre d'art et en perturbe la fonction, brouillant, par la même occasion, les critères conventionnels qui relèvent des « beaux-arts ». Un condensé qui a tout pour frapper l'imaginaire!

Une scénographie aussi éclatée que l'œuvre de Lemoyne

Pour rendre hommage à l'imaginaire débridé de Lemoyne, il fallait concevoir une scénographie audacieuse. Dès leur entrée dans le Grand hall du pavillon Pierre Lassonde, les visiteurs seront vite interpellés par l'œuvre Sans titre (1970). Reproduite au sol en format géant et reprenant la forme ovale d'une patinoire extérieure, elle plonge les visiteurs dès le départ dans la fièvre du hockey, une passion si chère à l'artiste, avant d'explorer l'espace consacré à sa période Bleu, blanc, rouge. D'ailleurs, cet espace enthousiasmera à coup sûr les amateurs d'interaction avec ses deux tables de hockey, des extraits du premier match de hockey entre les Canadiens et les Nordiques ainsi que des archives témoignant des événements Slap shot (1972) et Party d'étoiles (1973). Sinon, la pièce éclairée par une lumière noire en surprendra plusieurs pour apprécier la série Cosmos, des œuvres réalisées avec du pigment fluorescent. Les photos grands formats de Lemoyne, le foisonnement d'archives, l'esprit de la maison d'Acton Vale, avec ses morceaux de murs et de balustrades, ainsi que des documentaires fascinants complèteront cette aventure dense et intense.

Un parcours audio en deux temps

Pour enrichir l'expérience de LEMOYNE. Hors jeu, l'audioguide est l'outil par excellence afin de plonger au cœur de la pratique de Lemoyne, « l'enfant terrible des arts visuels ». En plus d'aborder la période phare de la série Bleu, blanc rouge, le parcours audio cherche à faire découvrir les multiples facettes de l'œuvre imposante de l'artiste, par des réflexions tirées d'archives ainsi que par des interprétations de ses contemporains sur les aspects formels et les valeurs qui nourrissaient l'époque et qui animaient particulièrement Lemoyne.

Les admirateurs du Tricolore auront plaisir à faire le parcours audio en découvrant les arrêts commentés par l'animateur sportif et humoriste Kevin Raphael. Ses capsules, Les mises au jeu de Kevin Raphael, permettront de vivre cette grande exposition cet adepte de la culture sportive au Québec et de voir le travail de Lemoyne autrement.

Les visiteurs peuvent télécharger l'audioguide, disponible en français et en anglais, sur leur appareil mobile. Pour écouter :

https://soundcloud.com/user-426041794-859549171/sets/lemoyne-hors-jeu?si=494523ec906746249b87e94e42058f8a

Un catalogue aussi percutant que l'œuvre de Lemoyne

En complément à cette exposition incontournable, un catalogue éponyme vient agrémenter le plaisir de la découverte. L'ouvrage de 280 pages est largement illustré par près de 260 photographies d'œuvres et d'images d'archives.

Ce livre contient cinq essais signés par Eve-Lyne Beaudry, conservatrice de l'art contemporain au MNBAQ et commissaire de l'exposition, Jocelyne Lepage, critique d'art à La Presse, 1979-2006 / † 1944-2020, Serge Allaire, historien de l'art et commissaire indépendant, Ève Lamoureux, docteure en science politique, professeure d'histoire de l'art l'Université du Québec à Montréal, et Robert Enright, professeur de théorie et critique de l'art à l'Université de Guelph, collaborateur pour le magazine Border Crossings.

Un entretien de Sylvie Lacerte, historienne de l'art et commissaire indépendante, avec le légendaire Ken Dryden, la compilation d'une première chronologie attestée et vérifiée sur la carrière de Serge Lemoyne, par François Gauthier et Eve-Lyne Beaudry ainsi que des notices de Sylvie Lacerte, d'Adam Welch, conservateur associé, art canadien, au Musée des beaux-arts du Canada, et de Marie-Ève Beaupré, conservatrice des collections au Musée d'art contemporain de Montréal, complètent cette publication riche et pertinente.

Distribué par Dimedia, LEMOYNE. Hors jeu est un ouvrage en français en vente au Québec, à la Librairie-Boutique du MNBAQ, ainsi qu'en librairie, au prix de 59,95 $. ISBN : 978-2-551-26681-4

Les crédits

L'exposition LEMOYNE. Hors Jeu est organisée par le Musée national des beaux-arts du Québec.

Direction

Annie GAUTHIER

Directrice des expositions et des relations internationales, MNBAQ

Commissariat

Eve-Lyne BEAUDRY

Conservatrice de l'art contemporain (1950-2000), MNBAQ

Gestion

Marie-Hélène Audet

Chef du Service de la médiation, MNBAQ

Yasmée Faucher

Chef du Service de la muséographie, MNBAQ

Catherine GAUMOND

Chef du Service des collections, MNBAQ

Design

Jean HAZEL

Marie-France GRONDIN

Designers, MNBAQ

Graphisme

Marc-André ROY

Médiation en salle et audioguide

Valérie ALLARD, MNBAQ

Jacinthe OTIS, MNBAQ

Le Musée national des beaux-arts du Québec est une société d'État subventionnée par le gouvernement du Québec.

LEMOYNE. Hors jeu

Pavillon Pierre Lassonde

Du 28 octobre 2021 au 9 janvier 2022

SOURCE Musée national des beaux-arts du Québec

Renseignements: 418 643-2150 ou 1 866 220-2150 / mnbaq.org

