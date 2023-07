Un grand maître de l'art hollandais du Siècle d'or à l'honneur à Québec!

QUÉBEC, le 5 juill. 2023 /CNW/ - Pour le plus grand plaisir de ses visiteuses et de ses visiteurs, le Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ) est fier de confirmer la présentation de l'exposition internationale Rembrandt. L'art de la gravure l'été prochain en ses murs. Du 25 avril au 2 septembre 2024, le public pourra aller à la rencontre de l'un des grands maîtres de l'art européen, le peintre et graveur : Rembrandt Harmenszoon Van Rijn (1606-1669).

Rembrandt van Rijn, Rembrandt et Saskia, 1636. Eau-forte, 90 × 92 mm. Collection Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam MS 640 (PK). De la succession de H.M. Montauban van Swijndregt, 1929 / Photo : Rik Klein Gotink (Groupe CNW/Musée national des beaux-arts du Québec)

Figure majeure du Siècle d'or néerlandais, l'artiste a apporté une contribution décisive à l'épanouissement de l'art baroque, il est reconnu notamment pour son traitement très personnel du clair-obscur et pour son humanisme d'une grande modernité. Célébré pour sa puissance d'imagination et sa grande richesse émotive, l'art de Rembrandt est universellement admiré depuis le 17e siècle. Quel privilège de l'accueillir à Québec en exclusivité canadienne!

Un appui majeur de 500 000 $

L'exposition, réalisée grâce à un généreux prêt du Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam (Pays-Bas), et qui fera briller le MNBAQ à l'été 2024, est rendue possible grâce à l'Entente de développement culturel entre le gouvernement du Québec et la Ville de Québec. La contribution de 500 000 $ provient de la Mesure d'aide financière à l'intention des musées d'État pour des expositions internationales majeures.

« Accueillir des expositions internationales s'inscrit dans la mission du MNBAQ, offrant à notre institution une place de choix parmi les circuits internationaux prestigieux. Grâce à cette contribution majeure, le MNBAQ pourra présenter l'exposition Rembrandt. L'art de la gravure, et surtout célébrer, à Québec, l'œuvre d'un artiste novateur qui a su transcender les générations. Je sais déjà que les gravures présentées toucheront le cœur des gens tant par leur force que par leur humanité. », s'enthousiasme Jean-Luc Murray, directeur général du MNBAQ. « Je tiens à remercier sincèrement la Ville de Québec ainsi que le ministère de la Culture et des Communications pour leur soutien indispensable au fil des ans. Nombre de Québécoises et de Québécois pourront apprécier l'œuvre d'un grand maître de l'histoire de l'art mondiale dans la capitale nationale grâce à l'Entente de développement culturel. », conclut M. Murray.

Rembrandt, maître absolu de la gravure

Profondément novateur, Rembrandt a révolutionné l'art de la gravure. Il adopte une approche résolument expérimentale, exploitant le procédé au maximum de ses possibilités. À l'instar de Dürer, de Goya ou de Picasso, Rembrandt est considéré comme l'un des plus grands graveurs de tous les temps. Il exécuta certaines des œuvres les plus célèbres de l'histoire du médium, et son impact sur la discipline demeure toujours pertinent aujourd'hui.

L'exposition présentera les gravures de Rembrandt, qui ont fait la réputation de l'artiste, et qui sont particulièrement appréciées des amateurs d'art depuis leur création. Rembrandt a créé quelque 300 gravures entre 1625 et 1665. La plupart de ces œuvres sont exécutées à l'eau-forte, une technique complexe où l'image est creusée sur une plaque de cuivre à l'aide d'un acide. Chez Rembrandt, l'eau-forte est un art à part entière - à l'égal de la peinture - qui fait l'objet de recherches passionnées tout au long de sa carrière. Presque toutes ses estampes sont d'ailleurs des créations originales, indépendantes de ses toiles.

Des œuvres rares et remarquables

Les 80 œuvres sélectionnées offriront un panorama qui rend manifeste l'habileté exceptionnelle de Rembrandt comme graveur dans toutes ses dimensions : humaine, esthétique et technique. L'exposition comprendra les plus grands chefs-d'œuvre de l'artiste -- La Pièce aux cent florins (vers 1648), Les Trois Croix (1653), La Petite Tombe (vers 1657) -- ainsi que plusieurs autres pièces de très haute qualité.

Tous les sujets abordés par Rembrandt sont présentés dans l'exposition. Ses autoportraits permettent de reconstituer la biographie de l'artiste, alors que ses estampes religieuses proposent une interprétation inédite et vraiment spectaculaire de la Bible. Ses paysages révèlent un créateur d'une sensibilité exquise, tandis que ses portraits et ses scènes de genre montrent toute la diversité de la société hollandaise de l'époque.

La présentation permettra également de replacer Rembrandt dans son époque et dans son milieu, à titre de citoyen d'Amsterdam - ville florissante et cosmopolite, brillant foyer de vie intellectuelle et artistique - et d'habitant de la République des Provinces-Unies, une des grandes puissances européennes du 17e siècle. Elle permettra en outre de rendre compte des aléas de la vie personnelle de l'artiste, dont la douloureuse perte de ses proches et les graves difficultés financières qui viennent assombrir ses dernières années.

En complément, d'autres artistes et une touche québécoise

L'exposition montrera aussi quelques œuvres d'autres artistes dont Rembrandt s'est inspiré, ainsi que des travaux de certains de ses élèves et collaborateurs. On pourra également voir quelques tirages posthumes des œuvres du maître, et ainsi comparer les estampes originales à des versions plus tardives.

En complément, quelques œuvres d'artistes québécois des collections du MNBAQ s'ajouteront au riche corpus hollandais. Des gravures inspirées de la pratique de Rembrandt et de l'art hollandais du Siècle d'or, que ce soit au niveau de l'iconographie et du style ou encore illustrant l'utilisation si particulière du clair-obscur.

Le Museum Boijmans Van Beuningen de Rotterdam , en bref

Les œuvres de cette exposition proviennent du réputé cabinet d'estampes du Museum Boijmans Van Beuningen de Rotterdam (Pays-Bas). Le Museum a vu le jour en 1849. Sa collection est constituée de plus de 150 000 œuvres d'art créées de 1350 à aujourd'hui, et ses ensembles consacrés à la peinture hollandaise, à l'impressionnisme et au surréalisme figurent parmi les plus importants d'Europe. Le musée est actuellement fermé pour plusieurs années en raison de travaux de rénovation majeurs. Dans la foulée, l'institution inaugurait en 2021 le premier dépôt d'œuvres d'art au monde où la totalité de la collection est accessible au public.

L'exposition Rembrandt. L'art de la gravure est organisée en collaboration avec le Museum Boijmans Van Beuningen de Rotterdam (Pays-Bas). Elle a été rendue possible grâce à l'Entente de développement culturel intervenue entre le gouvernement du Québec et la Ville de Québec. La contribution provient de la Mesure d'aide financière à l'intention des musées d'État pour des expositions internationales majeures. Le Musée national des beaux-arts du Québec est une société d'État subventionnée par le gouvernement du Québec.

Rembrandt. L'art de la gravure

Pavillon Pierre Lassonde du MNBAQ

Du 25 avril au 2 septembre 2024

