Nouvelle exposition à la Bibliothèque de l'Assemblée nationale

La plume et le verbe, ces parlementaires qui écrivent

QUÉBEC, le 23 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Le président de l'Assemblée nationale, M. François Paradis, souhaite annoncer aujourd'hui la tenue d'une nouvelle exposition, La plume et le verbe, ces parlementaires qui écrivent, présentée à la Bibliothèque de l'Assemblée nationale jusqu'en septembre 2021. L'exposition regroupe les livres de plusieurs parlementaires, dont 17 sont actuellement en fonction. Elle est déclinée en plusieurs genres littéraires, notamment des romans, biographies ou mémoires, recueils de poésie, pièces de théâtre et essais.

« Je suis très fier de présenter cette exposition qui permettra à la population de découvrir un côté insoupçonné des femmes et des hommes politiques à travers les époques où elles et ils ont évolué. Des écrits de certains parlementaires sont davantage connus, mais vous prendrez connaissance d'une diversité d'œuvres publiées depuis 1867 par d'anciens élus et élues. Nous désirons mettre à l'avant-plan cette précieuse collection de livres que possède la Bibliothèque de l'Assemblée nationale », a indiqué M. Paradis.

De plus, des entrevues inédites réalisées avec certains politiciens et politiciennes en poste présentement, dont les écrits font partie de l'exposition, sont disponibles en ligne. Frantz Benjamin, Catherine Dorion, Catherine Fournier, Claire IsaBelle, Guy Ouellette, François Paradis, Christine St-Pierre et Jean-François Simard se sont prêtés au jeu et de belles rencontres sur leurs parcours littéraires en sont ressorties.

La Bibliothèque de l'Assemblée nationale possède la grande majorité des ouvrages écrits par des parlementaires depuis 1792 et est fière de partager cette collection avec le grand public. Compte tenu des mesures sanitaires en cours, elle n'est toutefois pas ouverte aux visiteurs. Cependant, il est possible de consulter le site Internet pour faire une visite virtuelle de l'exposition La plume et le verbe, ces parlementaires qui écrivent.

