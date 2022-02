Nouvelle expertise en droit de la famille et protection de la jeunesse au bureau de Saint-Jérôme de Dunton Rainville

En effet, l'arrivée de Me Martine Perrier, avocate et médiatrice aguerrie, viendra enrichir la profondeur de l'équipe en place dans ce champ de pratique en complétant l'éventail des services déjà offerts. Me Perrier possède une vaste expérience d'une trentaine d'années dans ce domaine de droit spécifique. Elle est également médiatrice accréditée en matière familiale et détient le titre de coach parental.

Me Perrier travaillera de pair avec Me Marie-Claire Côté, déjà en poste à Saint-Jérôme, et Me Audrey Gosselin-Latour, qui vient tout juste de se joindre à l'équipe, pour offrir un service personnalisé et proposer des solutions bien adaptées à chaque situation vécue par des jeunes, des couples ou des familles.

« En ces temps difficiles de pandémie, tous les aspects de la vie familiale sont touchés directement ou indirectement et présentent des défis au quotidien qui sont parfois source de conflits. Nous sommes donc très heureux de pouvoir offrir aux jeunes et aux familles de la région un accompagnement juridique de qualité lorsque la situation le requiert », explique Me Jean-Jacques Rainville, président du conseil de direction du cabinet.

« Je suis très fière de me joindre à une équipe de l'envergure de Dunton Rainville car cela me permettra d'optimiser mon offre de services en droit de la famille et de la jeunesse avec un ensemble de services juridiques complémentaires », soutient pour sa part Me Perrier.

Composée de professionnels chevronnés, la solide équipe de Saint-Jérôme est en mesure d'offrir une gamme complète de services juridiques par l'intermédiaire des professionnels suivants :

Dunton Rainville S.E.N.C.R.L. est un cabinet regroupant plus de 250 personnes, dont une centaine d'avocats, de notaires et de conseillers en relations de travail réparties entre les bureaux de Montréal, Joliette, Laval, l'Agglomération de Longueuil (Saint-Lambert), Saint-Jean-sur-Richelieu, Saint-Jérôme et de Sherbrooke. Nos professionnels possèdent une expertise de pointe et le cabinet agit dans tous les domaines requérant des services juridiques.

SOURCE Dunton Rainville

Renseignements: Me Jean-Jacques Rainville, Dunton Rainville S.E.N.C.R.L., (514) 866-6743, [email protected]