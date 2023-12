Nouvelle étude sur les langues de consommation des produits culturels - Plus de personnes regardent des émissions en français à la télévision traditionnelle que sur des plateformes de diffusion en continu

MONTRÉAL, le 19 déc. 2023 /CNW/ - L'Office québécois de la langue française publie l'étude Langues de consommation des contenus culturels au Québec en 2023, qui présente de nouvelles données sur les langues que privilégient les adultes québécois pour consommer des produits culturels.

Réalisée à partir d'un sondage mené auprès de 3 565 personnes au printemps 2023, l'étude s'intéresse aux langues privilégiées pour regarder des films ou des émissions, pour lire des livres ou des journaux, pour écouter la radio ou pour voir des spectacles.

Langue d'écoute d'émissions et de séries (Groupe CNW/Office québécois de la langue française) Répartition des élèves selon la langue de l'école fréquentée (Groupe CNW/Office québécois de la langue française)

Faits saillants

Produits culturels les plus consommés en français

Au Québec :

75 % des lecteurs et lectrices de quotidiens lisent le plus souvent des quotidiens en français;

lisent le plus souvent des quotidiens en français; 68 % des auditeurs et auditrices de radio écoutent le plus souvent la radio en français;

écoutent le plus souvent la radio en français; 67 % des personnes qui écoutent la télévision traditionnelle l'écoutent le plus souvent en français;

l'écoutent le plus souvent en français; 66 % des lecteurs et lectrices de livres lisent le plus souvent des livres en français;

lisent le plus souvent des livres en français; 64 % des personnes ayant assisté à des spectacles ont vu principalement des spectacles en français.

Produits culturels les plus consommés en anglais

Au Québec :

45 % des personnes jouant à des jeux vidéo y jouent le plus souvent en anglais;

y jouent le plus souvent en anglais; 43 % des personnes qui écoutent des chansons en écoutent le plus souvent en anglais, mais une assez forte proportion de personnes (35 %) écoutent aussi souvent de la musique en français que de la musique en anglais, un fait particulier qui distingue la chanson des autres produits culturels étudiés;

en écoutent le plus souvent en anglais, mais une assez forte proportion de personnes (35 %) écoutent aussi souvent de la musique en français que de la musique en anglais, un fait particulier qui distingue la chanson des autres produits culturels étudiés; 40 % des utilisateurs et utilisatrices de plateformes de diffusion en continu de contenu audiovisuel écoutent le plus souvent des émissions ou des séries en anglais.

Résultats selon l'âge et la langue des personnes

La proportion de personnes consommant principalement des contenus culturels en français est moins élevée parmi les 18 à 44 ans que parmi les 45 ans et plus. Cette tendance est observée pour chacune des neuf activités examinées.

Chez les francophones, la proportion de personnes qui écoutent le plus souvent des émissions en français est nettement moins élevée dans le cas des plateformes de diffusion en continu (52 %) que dans le cas de la télévision traditionnelle (78 %).

La lecture de quotidiens est l'activité pour laquelle la proportion de personnes non francophones consommant régulièrement du contenu en français est la plus élevée.

Pour plusieurs des activités examinées (écoute de la télévision traditionnelle, d'émissions sur des plateformes de diffusion en continu, de films et de chansons), la proportion des allophones sondés qui consomment surtout du contenu en anglais est supérieure à celle des allophones sondés qui consomment surtout du contenu en français.

En vertu de la Charte de la langue française, l'Office québécois de la langue française a le mandat de surveiller l'évolution de la situation linguistique au Québec et d'en faire rapport tous les cinq ans au ministre de la Langue française. L'Office a également pour mission d'assurer le respect de la Charte et de veiller à ce que le français soit la langue normale et habituelle du travail, des communications, du commerce, des affaires et, de concert avec le ministère de la Langue française, de l'Administration.

Lien connexe

Langues de consommation des contenus culturels au Québec en 2023 : https://www.oqlf.gouv.qc.ca/ressources/sociolinguistique/

Annexe

Langue des pratiques culturelles - Quelques données pour l'ensemble du Québec : https://www.oqlf.gouv.qc.ca/ressources/sociolinguistique/2023/Annexe_Etude-Pratiques-culturelles.pdf.

