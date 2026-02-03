ROUYN-NORANDA, QC, le 3 févr. 2026 /CNW/ - Face à l'état actuel du dossier, Glencore Canada annonce être contrainte de suspendre immédiatement tous les investissements liés aux projets de réduction des émissions et de mise à niveau de la Fonderie Horne, et de déployer un plan de démobilisation, à compter du 3 février 2026. À l'Affinerie CCR, les investissements seront également réduits à moyen terme.

Depuis l'été 2025, Glencore Canada a entrepris plusieurs démarches auprès du gouvernement du Québec afin d'assurer la pérennité de ses opérations à Rouyn-Noranda et à Montréal-Est.

Malgré les efforts soutenus des deux parties, les conditions nécessaires ne sont pas suffisamment réunies pour permettre à Glencore Canada d'aller de l'avant.

« Nos employés sont en droit d'obtenir des repères clairs pour l'avenir. Nous avons travaillé de bonne foi et exploré toutes les options à notre disposition. La protection des emplois et la continuité des opérations sont au cœur des priorités de l'entreprise, mais les conditions ne sont pas réunies pour aller de l'avant à l'heure actuelle », déclare Marc Bédard, chef des opérations, Actifs métallurgiques à façon chez Glencore.

Glencore Canada était prête à engager des investissements majeurs totalisant près de 1 milliard de dollars sur cinq ans, incluant 300 M$ pour la réduction des émissions. Or, il serait irresponsable d'autoriser un investissement d'une telle ampleur sans avoir l'assurance que les conditions réglementaires permettraient à la fonderie de continuer à opérer dans un cadre prévisible et réaliste à plus long terme.

C'est pourquoi Glencore Canada a communiqué clairement au gouvernement, à maintes reprises, les deux demandes suivantes :

L'ajustement de l'autorisation ministérielle actuelle afin de permettre la mise en œuvre complète du plan de réduction des émissions selon un échéancier réaliste; et

La confirmation d'un cadre réglementaire stable pour les années à venir, et à tout le moins pour la durée de la prochaine autorisation, incluant le maintien d'une cible de 15 ng/m³ pour l'arsenic.

Dans l'attente de cette certitude réglementaire, Glencore Canada est ouverte à explorer d'autres mécanismes -- notamment financiers -- afin de réduire le risque à court terme associé à des investissements de cette ampleur.

« Il est déraisonnable, à nos yeux, d'être potentiellement sur la voie d'une fermeture, alors que nous sommes convaincus que les opérations de la Fonderie Horne sont sécuritaires pour la population », ajoute M. Bédard. « Notre priorité immédiate est d'être sur le terrain avec les équipes. Nous communiquerons avec transparence avec les employés et les partenaires concernés. »

Glencore Canada tient à saluer l'engagement constant de ses équipes et est fière des progrès tangibles réalisés au cours des dernières années. Entre 2022 et 2024, la concentration moyenne d'arsenic dans l'air ambiant mesurée à la station légale Horne a diminué de 46,5 %. En 2024, 99 % de la zone urbaine de Rouyn-Noranda présentait une concentration égale ou inférieure à 15 ng/m³.

La Fonderie Horne poursuit ses opérations conformément à l'autorisation ministérielle en vigueur. Toutefois, sans la réalisation des projets prévus, il deviendra impossible d'atteindre certaines des cibles auxquelles elle sera assujettie à compter de mars 2027.

Par conséquent, la situation devra être réévaluée au cours des prochains mois.

