ROUYN-NORANDA, QC, le 26 mars 2026 /CNW/ - Des informations inexactes concernant les concentrations d'arsenic dans l'air ambiant à Rouyn-Noranda circulent actuellement dans l'espace public. Glencore Canada tient à clarifier des données clés et à présenter un portrait juste de la situation.

Pourquoi la suggestion d'une hausse de 11 % est inexact

Les concentrations d'arsenic dans l'air ambiant ne reflètent pas uniquement les opérations ou les émissions de la fonderie, mais dépendent également de facteurs échappant à son contrôle, tels que les conditions météorologiques, les vents ou les variations saisonnières.

C'est pourquoi il est essentiel de comparer des périodes équivalentes pour tirer des conclusions valides. La moyenne annuelle officielle, telle qu'établie par le ministère de l'Environnement, se calcule du 16 mars au 15 mars de l'année suivante afin d'établir un comparatif stable.

La hausse de 11 % citée dans l'espace public repose sur une comparaison méthodologiquement incorrecte entre une moyenne partielle de neuf mois (16 mars au 29 décembre 2025) et la moyenne annuelle complète de 2024 (16 mars 2024 au 15 mars 2025).

« La rigueur dans l'analyse des données est essentielle. Comparer des données en cours d'année à une moyenne annuelle officielle, c'est mettre en relation des valeurs qui ne sont pas équivalentes. Ce type d'exercice crée de la confusion inutilement. Comme chaque année, nous communiquerons la moyenne annuelle officielle avec la population une fois le processus de validation complété », explique Marie-Elise Viger, directrice Environnement, Opérations cuivre Amérique du Nord, Glencore.

Des résultats sous la barre des exigences réglementaires

Depuis 2023, la moyenne annuelle des émissions d'arsenic dans l'air ambiant mesurée à la limite de la propriété de la Fonderie Horne se maintient sous les plafonds fixés par l'autorisation ministérielle en vigueur. Entre 2022 et 2024, les concentrations moyennes d'arsenic mesurées à la station légale de la Fonderie Horne ont diminué de 46,5 %. En 2024, 99 % de la zone urbaine de Rouyn-Noranda présentait une concentration d'arsenic égale ou inférieure à 15 ng/m³.

Les concentrations d'arsenic diminuent rapidement plus l'on s'éloigne de la Fonderie. À l'aréna Glencore, située à environ 400 mètres de la fonderie, la concentration moyenne annuelle s'établissait à 7,8 ng/m³ en 2024.

Un bilan environnemental qui va dans la bonne direction

En matière de performance environnementale, c'est la tendance à long terme qui est garante d'une amélioration. Sur cet horizon, le portrait est sans équivoque : depuis 2005, la concentration moyenne annuelle d'arsenic dans l'air ambiant mesurée à la station légale a diminué de plus de 70 %.

« Aujourd'hui, notre performance environnementale pour l'arsenic, le cadmium et le plomb est déjà, à distance équivalente des installations, au niveau des fonderies de cuivre européennes présentées comme des références. Les résultats des dernières années sont le fruit du travail et de l'engagement sans relâche des équipes de la Fonderie Horne. Glencore Canada est convaincue que les activités de la Fonderie Horne sont sécuritaires pour la population de Rouyn-Noranda. Elles l'étaient il y a vingt ans, alors que les concentrations d'arsenic dans l'air étaient bien plus élevées, et demeurent sécuritaires aujourd'hui », affirme Vincent Plante, directeur général, filière cuivre Amérique du Nord, Glencore.

Pour en savoir plus : www.glencore.ca/fr

SOURCE Glencore Canada Corporation

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