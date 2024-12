Nouvelle étude de l'Office québécois de la langue française sur la langue du magasinage en ligne - Près de la moitié de la clientèle québécoise a déjà été insatisfaite, au moins à l'occasion, quant à la disponibilité ou à la qualité du contenu en français sur des plateformes numériques

MONTRÉAL, le 12 déc. 2024 /CNW/ - En cette période de magasinage des fêtes, l'Office québécois de la langue française publie les résultats de l'étude Langue du magasinage en ligne au Québec en 2023. Il s'agit de la première étude de l'Office consacrée exclusivement aux langues utilisées pour magasiner en ligne. Un aperçu des résultats avait été présenté dans le Rapport sur l'évolution de la situation linguistique au Québec publié en mai dernier.

Réalisée au moyen d'un sondage auprès de 3 534 consommatrices et consommateurs répartis dans l'ensemble du Québec, l'étude porte sur les habitudes, les préférences et les expériences des Québécoises et Québécois en matière de langue de magasinage en ligne.

Le magasinage en ligne étant de plus en plus ancré dans les habitudes, il devient essentiel de mesurer les répercussions des plateformes numériques des entreprises québécoises, canadiennes et étrangères sur la présence et l'usage du français. Cette question est d'ailleurs une préoccupation majeure des Québécoises et Québécois, car la langue des sites Web, qui fait partie de la langue de la documentation commerciale, arrive au troisième rang des motifs de plaintes ou de dénonciations reçues par l'Office en 2023-2024.

Faits saillants

Près de la moitié (47 %) de la clientèle dit avoir éprouvé au moins à l'occasion, au cours des 12 mois précédant le sondage, de l'insatisfaction relativement à la disponibilité ou à la qualité du contenu en français sur une plateforme numérique (soit un site Web, une application ou un média social). Les plateformes d'achat exclusivement en ligne et les sites de magasins à grande surface sont les types de plateformes ayant généré de l'insatisfaction chez la plus grande proportion de répondantes et répondants.

Au Québec, près de 60 % des consommatrices et consommateurs adultes qui magasinent en ligne le font le plus souvent en français, 20 % le font le plus souvent en anglais et un peu plus de 20 % le font autant en français qu'en anglais.

Les personnes âgées de 55 ans et plus (71 %) sont, en proportion, près de deux fois plus nombreuses que celles âgées de 18 à 34 ans (36 %) à magasiner en ligne le plus souvent en français.

La proportion de personnes qui magasinent en ligne le plus souvent en français est moins élevée parmi la clientèle résidant dans la RMR de Montréal (50 %) que parmi celle résidant dans la RMR de Québec (68 %) ou celle résidant dans l'ensemble des autres territoires du Québec (69 %).

Lors du magasinage en ligne, un peu plus de la moitié des répondantes et répondants (56 %) utilisent le plus souvent des mots-clés en français dans les moteurs de recherche.

Plus du tiers (38 %) des consommatrices et consommateurs disent avoir reçu une communication (courriel, notification ou facture) qui n'était pas entièrement en français après une visite sur une plateforme numérique en français.

Près de la moitié de la clientèle (46 %) préfère que le contenu d'une plateforme numérique (site Web, application ou média social) d'une entreprise soit présenté à la fois en français et en anglais.

En vertu de la Charte de la langue française, l'Office québécois de la langue française a le mandat de surveiller l'évolution de la situation linguistique au Québec et d'en faire rapport tous les cinq ans au ministre de la Langue française. L'Office a également pour mission d'assurer le respect de la Charte et de veiller à ce que le français soit la langue normale et habituelle du travail, des communications, du commerce, des affaires et, de concert avec le ministère de la Langue française, de l'Administration.

Lien connexe

Étude Langue du magasinage en ligne au Québec en 2023 : https://www.oqlf.gouv.qc.ca/ressources/sociolinguistique/.

Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube

SOURCE Office québécois de la langue française

Source : Office québécois de la langue française, [email protected]