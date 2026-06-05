Nouvelle ère chez Alloprof : Ignace Mouzannar nommé directeur général pour propulser l'innovation en éducation

La cofondatrice Sandrine Faust passe le flambeau après 30 ans de dévouement exceptionnel et demeure au sein de l'organisation comme conseillère stratégique à la direction et aux partenariats.

MONTRÉAL, le 5 juin 2026 /CNW/ - Le conseil d'administration d'Alloprof annonce aujourd'hui la nomination de M. Ignace Mouzannar au poste de directeur général, à compter du 3 août 2026. Cette nomination marque une étape importante dans l'histoire de l'organisme, alors qu'il s'apprête à consolider son modèle unique mettant l'humain et l'innovation au service de la réussite éducative et des besoins grandissants des élèves québécois.

Ignace Mouzannar, directeur général nommé d'Alloprof, Jacynthe Côté, présidente du conseil d'administration d'Alloprof, et Sandrine Faust, directrice générale actuelle d'Alloprof.

M. Mouzannar succède à Mme Sandrine Faust qui, après trente ans à la barre d'Alloprof, a choisi d'enclencher un processus de relève rigoureux auquel elle a activement participé. Soucieuse de poursuivre sa contribution au succès de l'organisme, la cofondatrice demeurera active au sein d'Alloprof à titre de conseillère stratégique à la direction et aux partenariats.

« Je dois d'abord reconnaître le parcours exceptionnel de Sandrine pendant 30 ans : ce qu'elle a créé, avec Alloprof, suscite l'admiration de tout l'écosystème de l'éducation, affirme Jacynthe Côté, présidente du conseil d'administration d'Alloprof. C'est un immense privilège de savoir que l'organisme, qui occupe une place si importante dans la réussite des jeunes, continuera de croître entre les mains d'un gestionnaire du calibre d'Ignace. Son leadership rassembleur et son expertise de pointe en technologies sont des atouts majeurs pour l'avenir de notre mission. Nous tenons également à saluer la vision de Sandrine, qui s'est assurée de planifier une transition fluide, harmonieuse et exemplaire. »

Un gestionnaire aguerri pour propulser la croissance et le soutien aux élèves

Titulaire d'un EMBA (McGill-HEC Montréal), pour lequel il a été major de promotion, et d'une maîtrise en technologies de l'information (Institut Supérieur d'Électronique de Paris), Ignace Mouzannar cumule plus de 18 années d'expérience de direction dans le secteur technologique, notamment auprès de géants mondiaux tels que Zendesk et Red Hat, ainsi que chez de jeunes pousses québécoises et canadiennes comme Smooch et Haloo. Passionné par l'expérience utilisateur, Ignace met la technologie au service de l'humain pour simplifier et enrichir les parcours. Reconnu pour sa rigueur et sa vision stratégique au sein d'organisations en forte croissance, il apporte une solide culture de l'innovation et un profond engagement social, notamment comme président du conseil d'administration de Resto Plateau.

À la direction générale, M. Mouzannar aura pour mandat de piloter le changement d'échelle d'Alloprof dans un contexte de besoins grandissants des jeunes, notamment pour les élèves plus vulnérables, et le soutien aux matières de base comme le français. Il veillera à l'évolution de plateformes technologiques afin d'optimiser le travail des équipes sur le terrain et de maximiser l'impact direct auprès des familles.

« En tant que parent et passionné de longue date de l'éducation, rejoindre Alloprof est un honneur et un engagement qui me touchent droit au cœur, déclare Ignace Mouzannar, nouveau directeur général. Alloprof est une organisation unique au monde, propulsée par une équipe formidable. Je remercie le conseil d'administration pour sa confiance. L'innovation technologique ne remplacera jamais l'humain; elle doit plutôt devenir un levier pour que nos enseignants puissent aider encore plus de jeunes, plus efficacement. C'est avec beaucoup d'enthousiasme que je mets mon bagage au service de la réussite des jeunes Québécois, tout en travaillant main dans la main avec Sandrine pour assurer la pérennité de nos alliances stratégiques. »

À propos d'Alloprof

Alloprof est un organisme de bienfaisance qui vise à donner à chaque élève le pouvoir de réussir grâce à du soutien scolaire complice et gratuit. Pour appuyer sa mission, Alloprof développe et propose des services et des ressources en ligne avec l'aide d'une équipe d'enseignants et de professionnels passionnés. Alloprof aide annuellement 600 000 élèves du Québec, 66 millions de fois, 500 000 parents et plus de 100 000 enseignants. alloprof.qc.ca

SOURCE Alloprof

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