LES GRANDES RÉVISIONS SONT DE RETOUR - Alloprof déploie une initiative d'envergure pour soutenir les élèves du Québec avant les examens du ministère

MONTRÉAL, le 27 avril 2026 /CNW/ - À quelques semaines des épreuves ministérielles, Alloprof bonifie ses Grandes révisions afin d'offrir un accompagnement encore plus complet aux élèves. Fort du succès de l'édition de 2025, qui a rassemblé près de 20 000 adolescents, l'organisme étend cette initiative proposant des rendez-vous de révision mobilisateurs. Jusqu'ici consacrée au français, elle couvre désormais quatre des matières clés évaluées par le ministère au secondaire : le français, les mathématiques, l'histoire et les sciences.

En intensifiant ses efforts, Alloprof vise à répondre aux écarts de réussite observés à l'échelle nationale. Alors que les derniers résultats en sciences et en histoire montrent une progression, le français et les mathématiques demeurent des zones de fragilité pour de nombreux élèves, ce qui rappelle la nécessité d'une préparation ciblée, adaptée à chaque épreuve1.

« La période des examens génère une pression importante et chaque jeune y réagit différemment : certains se découragent, d'autres bloquent sur des notions. Avec les Grandes révisions, nous passons à la vitesse supérieure en offrant des repères concrets et motivants pour aider les élèves, notamment les plus anxieux, à mieux s'organiser et à se préparer efficacement aux épreuves ministérielles, explique Sandrine Faust, directrice générale d'Alloprof. Notre objectif est d'agir en complémentarité avec les enseignants afin de rassurer les jeunes et de les amener à aborder leurs examens avec confiance. »

____________________________________ 1 Ministère de l'Éducation du Québec. (s. d.). Tableau de bord de l'éducation : Épreuves ministérielles. Gouvernement du Québec. https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiODMzYTQyYTctNTc5YS00YjJmLWEzMWQtYjhjOGUzYTM1MWFmIiwidCI6IjJjZThmYzE4LWE1YjAtNDhlYy05MjAwLTI4N2E4OTA2ODkwNCJ9

Deuxième édition des Grandes révisions

Les Grandes révisions se dérouleront du 4 mai au 16 juin, quelques jours avant chaque examen, avec l'ambition de rassembler plus de 75 000 participants toutes matières confondues. Animées par les enseignants d'Alloprof, aux côtés de la créatrice de contenu chouchou des ados Emy Lalune, ces séances seront diffusées sur TikTok et YouTube, des plateformes privilégiées par les jeunes. Elles demeureront ensuite disponibles en rattrapage sur le site d'Alloprof.

D'une durée d'environ 45 minutes, chaque séance de révision permet de faire un tour d'horizon des notions essentielles à maîtriser et des consignes importantes à retenir. Les élèves de 2e, 4e et 5e secondaire pourront poser leurs questions, consolider leurs apprentissages et découvrir des stratégies ainsi que des outils de préparation concrets, dans une formule dynamique, accessible et ponctuée d'humour et de surprises.

« Ce que j'aime des Grandes révisions, c'est de voir qu'on est toute une gang à se préparer ensemble, souligne Emy Lalune. Avec Alloprof, on veut montrer qu'on peut réviser autrement : de façon plus motivante, et surtout plus efficace. Si on peut aider les élèves à y voir plus clair, à se sentir prêts et à se présenter aux examens avec confiance, c'est mission accomplie! »

Tous les détails, y compris l'horaire et la trousse de révision pour amorcer l'étude dès maintenant, sont disponibles sur le site web www.grandesrevisions.ca .

De nouveaux outils pour le primaire et les parents

Parallèlement aux activités destinées au secondaire, Alloprof annonce deux initiatives complémentaires : les Parcours Allofrançais , ainsi qu'un webinaire exclusif aux parents .

Proposés en courtes séquences d'environ 20 minutes, les nouveaux Parcours, développés dans le cadre d' Allofrançais , sont des modules interactifs dédiés à la consolidation des bases de l'écriture pour le 2e et 3e cycle du primaire. Lancés juste à temps pour la préparation des évaluations de fin d'année, ils permettent à l'élève d'acquérir des stratégies concrètes pour réviser et améliorer ses textes en avançant à son propre rythme.

Pour maximiser son impact, Alloprof met également en place une Grande révision pensée pour les parents d'élèves de 4e et 6e année du primaire, en préparation aux épreuves ministérielles de français. Offerte sous forme de webinaire le 12 mai prochain à 19 h 30 sur le site d'Alloprof, cette séance leur offrira des trucs et astuces pour accompagner leur enfant à chaque étape, en mettant l'accent sur les notions et outils essentiels. Pour s'inscrire, c'est ici .

À propos d'Alloprof

Alloprof est un organisme de bienfaisance qui vise à donner à chaque élève le pouvoir de réussir grâce à du soutien scolaire complice et gratuit. Pour appuyer sa mission, Alloprof développe et propose des services et des ressources en ligne avec l'aide d'une équipe d'enseignants et de professionnels passionnés. Alloprof aide annuellement 600 000 élèves du Québec, 60 millions de fois, 500 000 parents et plus de 100 000 enseignants.

www.alloprof.qc.ca

SOURCE Alloprof

Demande d'entrevues et relations médias : Maude Ouellette-Archambault, [email protected], (450) 602-8620